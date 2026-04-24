  4. Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Украина. Премьер лига
Житомирский клуб намерен оформить трансфер Назара Домчака, который играет в «Карпатах»

ФК Полесье Житомир. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» планирует усилить позицию вратаря во время трансферного окна и подписать голкипера, который нужен главному тренеру Руслану Ротаню.

По информации источника, «волки» заинтересованы в приобретении футболиста львовских «Карпат» Назара Домчака, в активе которого семь матчей в футболке сборной Украины U-21.

«Полесье» намерено составить конкуренцию итальянскому «Лечче» и чешской «Славии», которые следят за прогрессом талантливого украинца. Клуб из Праги уже предлагал 1,5 миллиона евро за трансфер.

Ротань сообщил президенту житомирского клуба Геннадию Буткевичу о своих трансферных приоритетах и желании приобрести Домчака после завершения нынешнего сезона.

Голкипер провел 23 матча в составе «Карпат» в кампании 2025/26, пропустил 23 гола и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности. Трансферная стоимость Домчака составляет 700 тысяч евро.

Полесье Житомир Карпаты Львов Назар Домчак Руслан Ротань
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
