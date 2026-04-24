Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»
Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции.
Как отмечают местные СМИ, тренеру может вскоре поступить предложение от «Панатинаикоса», которое Ребров готов принять.
22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
