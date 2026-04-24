  4. Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Греция
24 апреля 2026, 22:22
2525
0

Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины

Тренер готов принять вызов «Панатинаикоса»

24 апреля 2026, 22:22 |
2525
0
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в Греции.

Как отмечают местные СМИ, тренеру может вскоре поступить предложение от «Панатинаикоса», которое Ребров готов принять.

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года — у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Sportdog
