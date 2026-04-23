Шокирующее решение. Украинского легионера перевели в дублирующий состав

Зимний новичок середняка чемпионата Чехии – «Пардубице» 22-летний стоппер Богдан Слюбик, в прошлом году выступавший за «Рух», не сумел закрепиться в основном составе своей новой команды.

Как стало известно Sport.ua, экс-игрок юниорской сборной Украины, которым активно интересовалось киевское «Динамо», сыграл лишь один календарный поединок за «Пардубице», затем перестал попадать даже в заявку и в конце концов был переведен в «Пардубице В», которое выступает в Третьей лиге.

По имеющейся информации, клубное руководство надеется, что поскольку у Слюбика будет больше игровой практики, то это поможет ему быстрее улучшить кондиции. Хотя в последнем туре Богдан был заменен на 62-й минуте, а его команда уступила ФК «Запы» – 0:4.

Добавим, что Слюбик принадлежит «Пардубице» до 30 июня 2030 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Ранее спортивный директор чешского «Пардубице» Иржи Билек рассказал о трансфере украинского центрбека Богдана Слюбика из львовского «Руха».