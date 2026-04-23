  4. У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финала Кубка Турции
23 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 24 апреля 2026, 06:40
1174
У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финала Кубка Турции

Александр отыграл 72 минуты в составе «Трабзонспора»

23 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 24 апреля 2026, 06:40
1174
2 Comments
У кого 10? Названа оценка Зубкова за победу в 1/4 финала Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков получил высокую оценку за победный поединок против «Самсунспора» в 1/4 финала Кубка Турции.

Александр отыграл 72 минуты матча, после чего был заменён. Без Зубкова игра перешла в серию пенальти, «Трабзонспор» одержал победу – 0:0 в основное время и 3:1 по пенальти.

Статистический портал SofaScore за своё выступление Зубков получил 7.4 балла – четвертая лучшая оценка среди основных игроков «Трабзонспора».

Безоговорочно лучшим футболистом матча был признан голкипер «Трабзонспора» Андре Онана, который протащил команду в полуфинал – 10 баллов.

В следующем раунде Кубка Турции «Трабзонспор» сыграет против «Генчлербирлиги».

Оценки матча «Самсунспор» – «Трабзонспор» от SofaScore

А що такого зробив Онана що отримав максимум?
Онана і 10 балів це щось неймовірне. Цілилися в нього, а не у ворота?😊
