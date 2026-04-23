Сенсационный клуб АПЛ может попрощаться с тренером

Французский специалист Режис Ле Бри может покинуть пост главного тренера «Сандерленда». Об этом сообщает talkSport.

По информации источника, руководство «черных котов» может уволить 50-летнего специалиста в случае, если команда не попадет в еврокубки. Лишь в прошлом сезона команда добыла путевку в элитный дивизион.

Сейчас «Сандерленд» занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе подопечных Ле Бри 46 пунктов. Отставание «черных котов» от топ-6 составляет всго лишь четыре очка.

Раньше «Челси» уволил Лиама Росеньора.