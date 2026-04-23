Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный клуб АПЛ может попрощаться с тренером
Англия
23 апреля 2026, 23:18 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:20
Сенсационный клуб АПЛ может попрощаться с тренером

Режис Ле Бри может покинуть «Сандерленд»

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский специалист Режис Ле Бри может покинуть пост главного тренера «Сандерленда». Об этом сообщает talkSport.

По информации источника, руководство «черных котов» может уволить 50-летнего специалиста в случае, если команда не попадет в еврокубки. Лишь в прошлом сезона команда добыла путевку в элитный дивизион.

Сейчас «Сандерленд» занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе подопечных Ле Бри 46 пунктов. Отставание «черных котов» от топ-6 составляет всго лишь четыре очка.

Раньше «Челси» уволил Лиама Росеньора.

По теме:
Оцените материал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем