Сенсационный клуб АПЛ может попрощаться с тренером
Режис Ле Бри может покинуть «Сандерленд»
Французский специалист Режис Ле Бри может покинуть пост главного тренера «Сандерленда». Об этом сообщает talkSport.
По информации источника, руководство «черных котов» может уволить 50-летнего специалиста в случае, если команда не попадет в еврокубки. Лишь в прошлом сезона команда добыла путевку в элитный дивизион.
Сейчас «Сандерленд» занимает 11-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе подопечных Ле Бри 46 пунктов. Отставание «черных котов» от топ-6 составляет всго лишь четыре очка.
Раньше «Челси» уволил Лиама Росеньора.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Экс-футболист киевского клуба прокомментировал возможное назначение Александра Петракова
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины