Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Трабзонспор в центре скандала. Соперник обвинил судью: «Черная совесть»
Турция
23 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 23 апреля 2026, 23:39
229
0

Трабзонспор в центре скандала. Соперник обвинил судью: «Черная совесть»

«Самсунспор» не промолчал после вылета из Кубка Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

«Самсунспор» гневно прокомментировал работу главного арбитра после поражения в матче 1/4 финала Кубка Турции против «Трабзонспора».

Хозяева остались в меньшинстве на 69-й минуте – вторую желтую карточку получил нападающий Шериф Ндиайе.

Играя вдесятером, «Самсунспор» дотянул до овертаймов, а затем и до серии пенальти.

Битву ударов с 11 метров выиграл «Трабзонспор» благодаря усилиям голкипера Андре Онана – 3:1 по пенальти.

После финального свистка «Самсунспор» раскритиковал работу арбитра, заявив о его неудовлетворительном выполнении обязанностей и «чёрной совести».

«Позиции очевидны, совесть – ЧЕРНАЯ...

ЧЕРНАЯ ночь, которая не сотрется из памяти», – написал после матча «Самсунспор».

Также не удержался от комментариев помощник главного тренера «Самсунспора» Себастиан Ханн, который резко раскритиковал судейство.

«До красной карточки мы были лучшей командой. Мы могли выбить соперника. После удаления пытались закрывать свободные зоны. Поздравляю команду, которая очень хорошо боролась. Могу сказать, что мы вылетели из-за невезения. Работа арбитра была неприемлемой. Мы уже сталкивались с его работой в Ризе. Я не считаю, что это часть футбола», – сказал Ханн.

Трабзонспор Самсунспор Кубок Турции по футболу Александр Зубков судьи (арбитры)
Андрей Витренко Источник: Fanatik
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем