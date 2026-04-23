Трабзонспор в центре скандала. Соперник обвинил судью: «Черная совесть»

«Самсунспор» гневно прокомментировал работу главного арбитра после поражения в матче 1/4 финала Кубка Турции против «Трабзонспора».

Хозяева остались в меньшинстве на 69-й минуте – вторую желтую карточку получил нападающий Шериф Ндиайе.

Играя вдесятером, «Самсунспор» дотянул до овертаймов, а затем и до серии пенальти.

Битву ударов с 11 метров выиграл «Трабзонспор» благодаря усилиям голкипера Андре Онана – 3:1 по пенальти.

После финального свистка «Самсунспор» раскритиковал работу арбитра, заявив о его неудовлетворительном выполнении обязанностей и «чёрной совести».

«Позиции очевидны, совесть – ЧЕРНАЯ...

ЧЕРНАЯ ночь, которая не сотрется из памяти», – написал после матча «Самсунспор».

Также не удержался от комментариев помощник главного тренера «Самсунспора» Себастиан Ханн, который резко раскритиковал судейство.

«До красной карточки мы были лучшей командой. Мы могли выбить соперника. После удаления пытались закрывать свободные зоны. Поздравляю команду, которая очень хорошо боролась. Могу сказать, что мы вылетели из-за невезения. Работа арбитра была неприемлемой. Мы уже сталкивались с его работой в Ризе. Я не считаю, что это часть футбола», – сказал Ханн.