  4. Проспер ОБА: «Важность этого гола для меня просто зашкаливает»
23 апреля 2026, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:20
Проспер ОБА: «Важность этого гола для меня просто зашкаливает»

Форвард «Шахтера» высказался после дебютного гола в новой команде

23 апреля 2026, 21:19 | Обновлено 23 апреля 2026, 21:20
310
0
Проспер ОБА: «Важность этого гола для меня просто зашкаливает»
ФК Шахтер. Проспер Оба

Форвард «Шахтера» Проспер Оба прокомментировал победу над «Зарей» (2:1) и свой первый гол за «горняков».

«Я очень рад и счастлив. Первый гол в новом коллективе – это всегда приятно. Также он важен в контексте нашего матча и вообще борьбы за титул. Несмотря на спокойствие снаружи, я очень рад внутри», – заявил Проспер Оба.

Конечно, важность этого гола для меня просто зашкаливает. Самое главное – он помог команде завоевать три очка для команды и для моей уверенности.

Всегда перед каждой игрой Арда Туран говорит, что мы должны отдать все, выложиться на 100 процентов. На тренировках и разборах игры он всегда подчеркивает, насколько важно взять инициативу с первых минут.

Победа – отнюдь не расслабление и не пожинание лавров славы. Каждая игра важна, впереди еще несколько туров. Пока чемпионство не будет подтверждено официально, мы будем выкладываться и бороться в каждой игре», – отметил игрок «Шахтера».

22-летний нигериец обошелся команде из Донецка в 4,5 млн евро. Раньше он играл за ЛНЗ.

Егор НАЗАРИНА: «Держали за руку? Тогда чистый пенальти»
Арда ТУРАН: «Он – часть светлого будущего, хочу видеть его здесь»
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер
Футбол | 23 апреля 2026, 20:47 0
Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер
Ярмоленко обратился к команде, которая хочет оформить его трансфер

Вингер киевлян поздравил команду из Чернигова

Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Футбол | 23 апреля 2026, 15:27 97
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция
Заря – Шахтер – 1:2. Текстовая трансляция

Стенограмма поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Футбол | 22.04.2026, 22:23
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Теннис | 23.04.2026, 13:36
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23.04.2026, 09:17
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
21.04.2026, 20:00 146
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:21 230
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 127
Футбол
