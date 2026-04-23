Проспер ОБА: «Важность этого гола для меня просто зашкаливает»

Форвард «Шахтера» Проспер Оба прокомментировал победу над «Зарей» (2:1) и свой первый гол за «горняков».

«Я очень рад и счастлив. Первый гол в новом коллективе – это всегда приятно. Также он важен в контексте нашего матча и вообще борьбы за титул. Несмотря на спокойствие снаружи, я очень рад внутри», – заявил Проспер Оба.

Конечно, важность этого гола для меня просто зашкаливает. Самое главное – он помог команде завоевать три очка для команды и для моей уверенности.

Всегда перед каждой игрой Арда Туран говорит, что мы должны отдать все, выложиться на 100 процентов. На тренировках и разборах игры он всегда подчеркивает, насколько важно взять инициативу с первых минут.

Победа – отнюдь не расслабление и не пожинание лавров славы. Каждая игра важна, впереди еще несколько туров. Пока чемпионство не будет подтверждено официально, мы будем выкладываться и бороться в каждой игре», – отметил игрок «Шахтера».

22-летний нигериец обошелся команде из Донецка в 4,5 млн евро. Раньше он играл за ЛНЗ.