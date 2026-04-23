Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проспер Оба стал четвертым нигерийцем, забивавшим за Шахтер
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 18:12 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:14
220
0

Проспер Оба стал четвертым нигерийцем, забивавшим за Шахтер

Вспомним всех представителей Нигерии, отмечавшихся голами за горняков

Getty Images/Global Images Ukraine. Проспер Оба

Проспер Оба стал четвертым нигерийским футболистом, отличившимся забитым мячом за донецкий Шахтер.

Произошло это в матче 21 тура, в котором горняки в Киеве победили Зорю со счетом 2:1.

В составе Шахтера выступали в разное время 5 футболистов из Нигерии.

Рекордсменом среди них по количеству забитых мячей является Джулиус Агахова, в активе которого 54 гола во всех турнирах.

По 4 гола забили Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.

Айзек Окоронкво забитыми мячами не отмечался.

Нигерийские бомбардиры в истории Шахтера (во всех турнирах)

  • 54 – Джулиус Агахова
  • 4 – Эммануэль Окодува
  • 4 – Оларенважу Кайоде
  • 1 – Проспер Оба
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем