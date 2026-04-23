Проспер Оба стал четвертым нигерийцем, забивавшим за Шахтер

Проспер Оба стал четвертым нигерийским футболистом, отличившимся забитым мячом за донецкий Шахтер.

Произошло это в матче 21 тура, в котором горняки в Киеве победили Зорю со счетом 2:1.

В составе Шахтера выступали в разное время 5 футболистов из Нигерии.

Рекордсменом среди них по количеству забитых мячей является Джулиус Агахова, в активе которого 54 гола во всех турнирах.

По 4 гола забили Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.

Айзек Окоронкво забитыми мячами не отмечался.

Нигерийские бомбардиры в истории Шахтера (во всех турнирах)