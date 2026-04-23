Проспер Оба стал четвертым нигерийцем, забивавшим за Шахтер
Вспомним всех представителей Нигерии, отмечавшихся голами за горняков
Проспер Оба стал четвертым нигерийским футболистом, отличившимся забитым мячом за донецкий Шахтер.
Произошло это в матче 21 тура, в котором горняки в Киеве победили Зорю со счетом 2:1.
В составе Шахтера выступали в разное время 5 футболистов из Нигерии.
Рекордсменом среди них по количеству забитых мячей является Джулиус Агахова, в активе которого 54 гола во всех турнирах.
По 4 гола забили Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде.
Айзек Окоронкво забитыми мячами не отмечался.
Нигерийские бомбардиры в истории Шахтера (во всех турнирах)
- 54 – Джулиус Агахова
- 4 – Эммануэль Окодува
- 4 – Оларенважу Кайоде
- 1 – Проспер Оба
