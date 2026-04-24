Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что нынешний наставник киевского «Динамо» Игорь Костюк с высокой вероятностью останется тренером «бело-синих» в сезоне 2026/27.

Однако в случае неудовлетворительных результатов в чемпионате и финале Кубка Украины будет рассматриваться кандидатура бывшего тренера сборной Украины Александра Петракова:

«Задумываются ли в «Динамо» над сменой тренера? До конца сезона никаких решений в клубе не будут принимать. Однако позиции Игоря Костюка будут зависеть от финала кубка и итогового места в чемпионате.

С высокой вероятностью тренера оставят. Хотя в клубных кулуарах обсуждается кандидатура возможного преемника – бывшего наставника сборной Александра Петракова.

Ставка на этого специалиста не удивляет: недорогой, умеет давать результат с молодежью (победа на ЧМ U-20), киевлянин из системы клуба, то есть имеет «динамовское сердце», – сообщил журналист.