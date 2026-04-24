  4. Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
24 апреля 2026, 12:37
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник

Среди кандидатов – нынешний наставник Игорь Костюк и экс-тренер сборной Украины Александр Петраков

24 апреля 2026, 12:37 |
1268
5 Comments
Известно, кто может возглавить Динамо в сезоне 2026/27 – источник
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что нынешний наставник киевского «Динамо» Игорь Костюк с высокой вероятностью останется тренером «бело-синих» в сезоне 2026/27.

Однако в случае неудовлетворительных результатов в чемпионате и финале Кубка Украины будет рассматриваться кандидатура бывшего тренера сборной Украины Александра Петракова:

«Задумываются ли в «Динамо» над сменой тренера? До конца сезона никаких решений в клубе не будут принимать. Однако позиции Игоря Костюка будут зависеть от финала кубка и итогового места в чемпионате.

С высокой вероятностью тренера оставят. Хотя в клубных кулуарах обсуждается кандидатура возможного преемника – бывшего наставника сборной Александра Петракова.

Ставка на этого специалиста не удивляет: недорогой, умеет давать результат с молодежью (победа на ЧМ U-20), киевлянин из системы клуба, то есть имеет «динамовское сердце», – сообщил журналист.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Александр Петраков Игорь Бурбас назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
Тем более, что эта новость повторяется, а динамоцы от шока никак оправиться не могут.
Грош цена этой динаме если она так зависит от линии желтой прессы.
Похоже день у динамовцев начинается с прочтения спорт.юа - что же эта желтая пресса о нас пишет?
Спорт уа продолжает гнуть свою линию - всячески портить психологический климат в команде Динамо идиотским фейками бурбасятины. Приказ ахметки гласит: все оставшиеся дни до игры Динамо с его цирком браузильским шапито - поливать грязью и ложью главного тренера и игроков всеми возможными публикациями и в любой форме
Ну а чего... Если Петраков работал тренером сборной при этой УАФ, то не пропадет и в Динамо. Прогибаться умеет. 
Проблема Динамо не в тренері, а в президенті!
