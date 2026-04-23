23 апреля 2026, 20:09 | Обновлено 23 апреля 2026, 20:12
Тренер Чернигова назвал минуту, когда понял, что Металлист 1925 вылетит

Валерий Черный поделился планом на игру с харьковским клубом

ФК Чернигов. Валерий Черный

Тренер «Чернигова» Валерий Черный рассказал о подготовке и тактических решениях на матч 1/4 финала Кубка Украины против харьковского «Металлиста 1925», в котором перволиговый клуб сенсационно обыграл представителя УПЛ – 0:0 в основное время и 6:5 по пенальти.

– Валерий, поздравляем с победой! Перед игрой сложно было предположить, что «Чернигов» сумеет обыграть соперника из Премьер-лиги, который ведет борьбу за медали и выход в еврокубки.

– Мы, конечно, детально изучали игру «Металлиста 1925». В кубковых матчах фаворитов нет. Настраивались очень серьёзно. Футболисты стремились к победе и достигли цели. Коррективы внес быстрый удаление. Я не сразу понял, что произошло в эпизоде с нарушением Павла Шушка. Когда пересмотрели VAR, стало ясно, что запланированную на игру тактику нужно менять. Нам нужно было сдерживать атаки в меньшинстве, поэтому срочно провели замену и внесли коррективы в игру.

– Оборонительную или контрзахисную тактику планировали заранее или уже по ходу матча?

– Мы планировали играть с мячом. Так мы стараемся действовать против любого соперника и отступать от своей тактики не собирались. Когда остались в меньшинстве, конечно, возможности атаковать большими силами ограничились. Срочно перестроились. Футболисты старались играть высоко, не давать сопернику свободно принимать мяч и постоянно прессинговать. Это был единственный шанс совершить ту сенсацию, которую мы совершили.

– Когда вы поняли, что можете обыграть «Металлист 1925»?

– Примерно на 72-й минуте. Тогда Максим Татаренко сделал очередной сейв. У него все получалось, он поймал кураж, поэтому и в послематчевых пенальти он действовал уверенно и отбил сложный удар, который позволил нам победить.

якби арбітр видалив півкоманди Чернігова - МХ все одно не забив би. чому? як казав Ю.Нікулін - не судьба!
деякі на цьому сайті пИсали, шо Ме-1925 "порве" і Чернігів і Динаму.
Зараз оті деякі свої пальці собі в дупи запхнули? ))
