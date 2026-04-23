Лидер Чернигова обратился к критикам после безумного матча в Кубке Украины

Лидер ФК Чернигов Егор Картушов поделился эмоциями после победы своей команды над харьковским «Металлистом 1925», которая позволила «горожанам» квалифицироваться в финал Кубка Украины.

– Честно: когда остались в меньшинстве уже на старте – было мнение «это конец», сразу переключились на сценарий выживания?

– Конечно, было неприятно. Психологически в такие моменты очень тяжело, но благодаря подсказкам нашего тренера, благодаря тому, что мы сражались все вместе, нам удалось найти тот ритм игры, который позволил продержаться до перерыва. Это был рубикон, после которого мы снова поверили в себя.

Сценарий выживания? А какой у нас еще мог быть сценарий, когда ты с самого начала матча играешь в меньшинстве? Конечно, нужно было подстроиться под такой сюжет. Это тоже часть игры, мы приняли эти правила и сыграли так, как сыграл бы каждый на нашем месте.

- Насколько тот футбол, который показала команда, отвечал тому, что требовал тренерский штаб перед матчем?

– В этих условиях, при таком сценарии – я считаю, что мы выполнили все тренерские наставления. Валерий Анатольевич постоянно корректировал нас, постоянно подсказывал. Это помогало.

– Статистика выглядит очень контрастно: 0 ударов в плоскость, 31 – у соперника, даже без угловых у вас. Вы сами шокированы такими цифрами и как это объясните?

– Это футбол, иногда так бывает. Опять-таки мы вынуждены были так играть. Металлист 1925 – один из лидеров чемпионата Украины, они ведут борьбу за еврокубки, у них высококачественные игроки. Конечно, их темп игры выше нашего. И у меньшинства другого выбора у нас не было.

Все, кто нас критикует за ноль ударов по воротам – не смотрели наши матчи в Первой лиге. Мы постоянно на мяче, мы постоянно играем проактивно, хотим играть в атакующий, привлекательный футбол. Но когда ты с первых минут в меньшинстве против топ-команды УПЛ, ты должен принимать правила игры и меняться. Это тоже мастерство, не каждый смог бы так перенастроиться. Полагаю, мы заслужили эту путевку в финал.

– И на этом фоне – чувствовали ли вы, что соперник начинает нервничать, потому что не может реализовать свои моменты?

– Да, это прибавляло немного сил. Где-то удача была за нас, где-то они очень хотели забить, и, возможно, это им мешало. Но, в первую очередь, мы сконцентрировались на своей игре.

– Со стороны показалось, что после финального свистка основного времени команда откровенно обрадовалась перспективе пенальти. Насколько сознательно играли, чтобы довести матч до лотереи?

– А какие еще у нас были варианты? Мы в меньшинстве. Мы пытались выходить в атаку, выбегали благодаря скорости атакующих игроков, но найти свой момент не удавалось.

– У серии был момент, когда могли завершать ее раньше, но удар пошел мимо ворот. Что ощущала команда в этот момент?

– Конечно, отчаяние было. Но мы верили в Максима Татаренко, верили, что еще будет шанс.

– Ваш вратарь провел матч очень высокого уровня, не раз спасал в игре и отличился в серии пенальти – отразил удар. Насколько его выступление стало ключевым для этой победы?

– Он наш тигр. Макс проводит фантастический сезон, это не только в этом матче он был героем, но и выручал нас на протяжении всего пути в Кубке. Тем не менее я считаю, что наша сила не в персоналиях, а именно в команде. Мы один единственный коллектив.