  4. Экс-первая ракетка. Определена соперница Калининой в 1/16 финала Мадрида
23 апреля 2026, 19:40 | Обновлено 23 апреля 2026, 19:51
Экс-первая ракетка. Определена соперница Калининой в 1/16 финала Мадрида

Ангелина встретится с Наоми Осакой, которая прошла Камилу Осорио во втором раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 110) сыграет с бывшей первой ракеткой мира Наоми Осакой (Япония, WTA 15) в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Осака, которая получила 14-й номер посева и пропустила первый раунд, во втором круге переиграла представительницу Колумбии Камилу Осорио (WTA 83) в двух сетах за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Камила Осорио (Колумбия) – Наоми Осака (Япония) [14] – 2:6, 5:7

Осака провела четвертое очное противостояние против Осорио и одержала третью победу.

Наоми в восьмой раз выступает на кортах Мадрида. Ее лучшим результатом является стадия 1/4 финала в 2019 году.

Калинина ранее играла против Осаки лишь один раз – в 2015 году Наоми одолела Ангелину в квалификации турнира ITF в США.

