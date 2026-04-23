  ВАНТУХ: «Шахтер доминировал, но вскоре почувствовали, что можно играть»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 18:51 |
ВАНТУХ: «Шахтер доминировал, но вскоре почувствовали, что можно играть»

Защитник «Зари» дал комментарий после поражения от лидера УПЛ

ФК Заря. Роман Вантух

Защитник «Зари» Роман Вантух считает, что у его команды были шансы в матче УПЛ против «Шахтера» (1:2).

– Вы впервые за долгое время появились на футбольном поле. Какие первые впечатления?

– Не скажу, что долго, пропустил только две недели. Эмоции? Есть положительные моменты и отрицательные, конечно. Начал соперник уверенно, «Шахтер» доминировал так серьезно, но впоследствии почувствовали, что можно играть. Возможно, усталость «Шахтера» давала нам создавать моменты, мы создали в первом тайме три момента. Особенно я должен был реализовывать, но отдавал передачу партнеру. Матч можно занести в актив, потому что играли против очень сильного соперника и смотрелись достойно. Соперник владел инициативой и больше контролировал мяч. Таков их стиль игры.

– В первом тайме ваша команда создавала больше моментов. После перерыва, когда счет сравнялся, их почти не было. Уже пытались сберечь ничейный счет?

– Такой нацеленной задачи сохранить счет не было. Хотим продолжать играть агрессивно и уверенно. Это психология, наверное. «Шахтер» всеми силами сражается и идет в атаку. Ты реагируешь уже по их действиям. Это очень хороший соперник, играющий первым номером. Он сам заставляет обороняться.

Вантух забил три гола в 18 матчах сезона. Его команда занимает девятое место после 24 поединков.

По теме:
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер испортил юбилейный матч Скрипнику
Шахтер побил рекорд Динамо в УПЛ
Роман Вантух Заря Луганск Шахтер Донецк Заря - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Футбол | 22 апреля 2026, 22:21 228
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925

Команда из Первой лиги будет бороться за трофей против действующего чемпиона

«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
Футбол | 23 апреля 2026, 10:14 9
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва

ФК «Лопатин» решил подколоть украинского тренера

Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Футбол | 23.04.2026, 17:31
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Футбол | 22.04.2026, 22:22
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Теннис | 23.04.2026, 13:36
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Свитолина сенсационно проиграла 63-й ракетке на старте тысячника в Мадриде
Популярные новости
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
Герой ФК Чернигов обратился к Ярмоленко после сенсации в Кубке Украины
23.04.2026, 07:04 1
Футбол
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
22.04.2026, 18:11 9
Футбол
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 7
Бокс
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 29
Футбол
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
22.04.2026, 05:32 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 12
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
