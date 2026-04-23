ВАНТУХ: «Шахтер доминировал, но вскоре почувствовали, что можно играть»

Защитник «Зари» Роман Вантух считает, что у его команды были шансы в матче УПЛ против «Шахтера» (1:2).

– Вы впервые за долгое время появились на футбольном поле. Какие первые впечатления?

– Не скажу, что долго, пропустил только две недели. Эмоции? Есть положительные моменты и отрицательные, конечно. Начал соперник уверенно, «Шахтер» доминировал так серьезно, но впоследствии почувствовали, что можно играть. Возможно, усталость «Шахтера» давала нам создавать моменты, мы создали в первом тайме три момента. Особенно я должен был реализовывать, но отдавал передачу партнеру. Матч можно занести в актив, потому что играли против очень сильного соперника и смотрелись достойно. Соперник владел инициативой и больше контролировал мяч. Таков их стиль игры.

– В первом тайме ваша команда создавала больше моментов. После перерыва, когда счет сравнялся, их почти не было. Уже пытались сберечь ничейный счет?

– Такой нацеленной задачи сохранить счет не было. Хотим продолжать играть агрессивно и уверенно. Это психология, наверное. «Шахтер» всеми силами сражается и идет в атаку. Ты реагируешь уже по их действиям. Это очень хороший соперник, играющий первым номером. Он сам заставляет обороняться.

Вантух забил три гола в 18 матчах сезона. Его команда занимает девятое место после 24 поединков.