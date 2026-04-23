Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скрипник раскритиковал арбитра после матча против Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 18:41
Скрипник раскритиковал арбитра после матча против Шахтера в УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после матча против Шахтера (1:2). Специалист подверг критике действия арбитра встречи.

– Эта игра – реакция команды после матча против «Динамо». Сегодня мы играли вперед, сравняли счет. Кроме этого, еще создавали моменты. Понимали уровень соперника, понимали и то, что мы не идеальны. Но, по моему мнению, в этом поединке мы заслуживали большего.

Что касается пенальти… Игрок соперника его нарисовал, а рефери обрадовался, что этот момент нашел. По-моему, в штрафной это уже контактный футбол. Траоре «нарисовал», это, так сказать, его «работа». А работа судьи, разобраться в эпизоде. Игрок упал еще до контакта.

В таком матче мы не заслуживали проиграть именно так, после столь «смешного пенальти».

– Сегодня была 100-я ваша игра во главе «Зари» в УПЛ. Каков этот период для вас был и какой он есть?

– Это моя вторая каденция. Я люблю этот клуб. Те, кто работают со мной, видят, что я все делаю от души и с профессионализмом. Также вижу, что ребята хотят играть, нет безразличных. Не всегда все идеально в плане результата, но когда команда работает как надо, я прихожу на тренировки и радуюсь, что тренирую именно этот клуб. Горд, что тренирую этих ребят.

Конечно, всегда хочется быть лучше, не нравится место, на котором мы сейчас находимся, но есть потенциал, нужно работать и прогрессировать дальше, – сказал Скрипник.

Виктор Скрипник Заря Луганск Шахтер Донецк Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та повісьте уже медальки цьому кабінетному вічному чемпійону..
Ответить
0
зараз заражені Коро Де Ржою 
почнуть лайнометання на Срипника.
Для них "лівий" пеналь - це закономірність.))
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем