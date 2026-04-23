Известно, выйдет ли Зубков в старте Трабзонспора на матч 1/4 финала Кубка

«Трабзонспор» назвал стартовый состав на предстоящий матч 1/4 финала Кубка Турции против «Самсунспора».

С первых минут на поле появится украинский вингер – Александр Зубков. Его партнер Арсений Батагов находится в лазарете «Трабзонспора».

Поединок на арене «Samsun 19 Mayis Stadyumu» в городе Самсун начнется в 18:45.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где встретится с сенсационным клубом «Генчлербирлиги», выбившим «Галатасарай».

Стартовые составы команд на матч «Самсунспор» – «Трабзонспор»