Известно, выйдет ли Зубков в старте Трабзонспора на матч 1/4 финала Кубка
Команда украинца сразится с «Самсунспором» за выход в полуфинал
«Трабзонспор» назвал стартовый состав на предстоящий матч 1/4 финала Кубка Турции против «Самсунспора».
С первых минут на поле появится украинский вингер – Александр Зубков. Его партнер Арсений Батагов находится в лазарете «Трабзонспора».
Поединок на арене «Samsun 19 Mayis Stadyumu» в городе Самсун начнется в 18:45.
Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где встретится с сенсационным клубом «Генчлербирлиги», выбившим «Галатасарай».
Стартовые составы команд на матч «Самсунспор» – «Трабзонспор»
