23 апреля 2026, 18:30 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:34
Известно, выйдет ли Зубков в старте Трабзонспора на матч 1/4 финала Кубка

Команда украинца сразится с «Самсунспором» за выход в полуфинал

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

«Трабзонспор» назвал стартовый состав на предстоящий матч 1/4 финала Кубка Турции против «Самсунспора».

С первых минут на поле появится украинский вингер – Александр Зубков. Его партнер Арсений Батагов находится в лазарете «Трабзонспора».

Поединок на арене «Samsun 19 Mayis Stadyumu» в городе Самсун начнется в 18:45.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал, где встретится с сенсационным клубом «Генчлербирлиги», выбившим «Галатасарай».

Стартовые составы команд на матч «Самсунспор» – «Трабзонспор»

Битва за украинца. Дженоа пошел на радикальный шаг ради Малиновского
Кубок Турции. Снова сенсация: звездный Галатасарай пролетел мимо полуфинала
Переход завершен. Звездный игрок сборной Украины неожиданно сменил клуб
Андрей Витренко
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

Челси определил фаворита на пост тренера. Его имя известно украинцам
Челси определил фаворита на пост тренера. Его имя известно украинцам

Андони Ираола имеет шанс поработать с лондонцами

Триумф и трагедия Сергея Реброва
Триумф и трагедия Сергея Реброва
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Андердог не потянул уровень. Динамо прошло в финал Кубка мимо Буковины
«Приветствуем в команде». Украинский клуб объявил о назначении Реброва
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Ракета на взлете. Ронни О'Салливан на старте ЧМ проводит легкую прогулку
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
