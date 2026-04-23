Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Навин МАЛЫШ – о пенальти: «Траоре сам меня держал»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 18:33
Полузащитник «Зари» оценил эпизоды со своим голом и пенальти

ФК Динамо Киев. Навин Малыш

Полузащитник «Зари» Навин Малыш дал комментарий после матча с «Шахтером» (1:2), в котором отличился голом.

– Какие впечатления от поединка? Сегодня первый забитый мяч за луганскую «Зарю», да еще и в ворота донецкого «Шахтера».

– Эмоции смешанные, потому что забил дебютный гол за «Заря», да еще и против «Шахтера», но в конце этот эпизод с пенальти. Не знаю… Если честно, там была чистая игра, но это пусть разбирает другой кто-то, кто за это отвечает. Понимаю, что Траоре – очень сильный игрок, он сам меня держал. Это не то, что я его держал. Мы вместе сражались за мяч.

– Эпизод с забитым мячом. Хочется спросить, у вас было много места. Вы сами ожидали, что может «Шахтер» дать столько пространства, чтобы подумать и даже посмотреть, куда пробивать?

– Я оказался в нужном месте. Так получилось, что был без опеки, принял мяч. Смотрю, что никто не накрывал, увидел ворота и решил пробить с такой позиции.

– На старте матча почему пропустили, почему не разобрались? Может, еще не успели войти в игру?

– Очень скоро они так сделали подачу, мы не разобрались, наверное, кого-то заблокировали. Надо разобрать этот момент позже.

– Вы снова неплохо сыграли против «Шахтера». Как чувствуете, сегодня были близки, чтобы отобрать очки у «горняков»?

– Да, конечно, были, потому что пропустили в конце матча плюс в первом тайме было достаточно много моментов, которые можно было реализовывать. Хочу поблагодарить команду за игру, мне понравилось, как мы выглядели против «Шахтера».

– У «Зари» нет шанса на высокие места, и команда не вылетит. Как вы находите мотивацию на каждый последующий поединок?

– Каждый футболист стремится побеждать, это главная мотивация для каждого. Хочется проявлять себя, хорошо играть командно. Это не вопрос для нас. Много очков потеряли, хочется показать, что находимся не на том месте.

22-летний Навин Малыш в год арендован у киевского «Динамо».

По теме:
Руслан Полищук Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем