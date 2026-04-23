ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса, когда «Шахтер» пропустил от «Зари»

В четверг, 23 апреля 2026 года, состоялся перенесённый матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и донецким «Шахтёром». Игра прошла на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 51-й минуте встречи счет в матче сравнял защитник луганчан Навин Малиш, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

На его гол эмоционально отреагировал президент столичного клуба Игорь Суркис, который наблюдал за этим матчем с трибун.

