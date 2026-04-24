Арда ТУРАН: «Этот игрок является частью светлого будущего Шахтера»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран расхвалил нигерийского легионера «горняков» Проспера Оба, забившего дебютным мяч за донецкий клуб в матче против Зари (2:1)

– Сегодня в стартовом составе вышел Проспер и забил впервые за «Шахтер». Очень долго ему не удавалось отличиться. Как считаете, на него давил тот фактор, что он до сих пор не забивал за команду?

– Я всегда разговариваю со своими игроками, и прежде всего мне очень нравится в «Шахтере», что здесь выстроена стратегия и взгляд на будущее, которое пытаются строить изо дня в день, шаг за шагом. Проспер Оба непосредственно являются частью этого светлого будущего. Вчера вечером, когда мы решили выпустить его в стартовом составе, я сразу пообщался с ним, объяснил тактические требования, которые я хочу видеть от него в этой игре.

Безусловно, по моему убеждению, он добавляет от игры к игре, я полностью доволен его прогрессом и тем, как он себя проявляет. Следует понять простую истину: молодым игрокам нужно время, они не могут быть топовыми исполнителями сразу. Поэтому я не сомневаюсь, что он забьет много голов, получит множество титулов и впишет свое имя в историю этого клуба, – сказал Арда.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.