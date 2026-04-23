Сын Артеты дебютировал за юношескую команду Арсенала

16-летний испанский вингер Габриэль Артета, сын главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, дебютировал в составе юношеской команды «канониров» U-18.

Это произошло в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги U-18 против «Рединга» (3:0), когда на 70-й минуте Габриэль заменил Абрахама Овусу-Гьяси.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Арсенал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 33 матчах чемпионата Англии.

