23 апреля 2026, 18:42 | Обновлено 23 апреля 2026, 18:43
Сын Артеты дебютировал за юношескую команду Арсенала

Габриэль Артета пошел по стопам отца

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

16-летний испанский вингер Габриэль Артета, сын главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты, дебютировал в составе юношеской команды «канониров» U-18.

Это произошло в матче 15-го тура Английской Премьер-лиги U-18 против «Рединга» (3:0), когда на 70-й минуте Габриэль заменил Абрахама Овусу-Гьяси.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Арсенал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 33 матчах чемпионата Англии.

Ранее Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в важном матче.

Дмитрий Вус
