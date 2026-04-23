Зарождение легенды. Де Йонг вошел в историю Барселоны

Полузащитник Френки де Йонг вписал свое имя большими буквами в историю каталонской «Барселоны» после победного матча против «Сельты» в 33-м туре Ла Лиги (1:0).

Де Йонг провел в составе «сине-гранатовых» 293-й матч и возглавил рейтинг нидерландских футболистов по количеству сыгранных поединков за «Барселону».

Френки обошел в списке опорного полузащитника Филиппа Коку, который выступал за каталонский клуб с 1998 по 2004 год (292 матча).

Именно из рук Филиппа символическую футболку с номером 293 получил Френки по завершении матча чемпионата Испании.

Де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из «Аякса». За этот период полузащитник забил 20 мячей, отдал 31 результативную передачу и дорос до статуса капитана.

Благодаря каталонскому клубу Френки выиграл семь испанских трофеев: три Суперкубка, два Кубка и два чемпионата.

Рейтинг нидерландских игроков по количеству матчей за «Барселону»:

1. Френки де Йонг (2019-...) – 293 матча

2. Филипп Коку (1998-2004) – 292

3. Рональд Куман (1989-1995) – 264

4. Патрик Клюйверт (1998-2004) – 257

5. Микаэль Райцигер (1997-2004) – 255