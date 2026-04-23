Зарождение легенды. Де Йонг вошел в историю Барселоны
Фрэнки – новый рекордсмен каталонского клуба
Полузащитник Френки де Йонг вписал свое имя большими буквами в историю каталонской «Барселоны» после победного матча против «Сельты» в 33-м туре Ла Лиги (1:0).
Де Йонг провел в составе «сине-гранатовых» 293-й матч и возглавил рейтинг нидерландских футболистов по количеству сыгранных поединков за «Барселону».
Френки обошел в списке опорного полузащитника Филиппа Коку, который выступал за каталонский клуб с 1998 по 2004 год (292 матча).
Именно из рук Филиппа символическую футболку с номером 293 получил Френки по завершении матча чемпионата Испании.
Де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из «Аякса». За этот период полузащитник забил 20 мячей, отдал 31 результативную передачу и дорос до статуса капитана.
Благодаря каталонскому клубу Френки выиграл семь испанских трофеев: три Суперкубка, два Кубка и два чемпионата.
Рейтинг нидерландских игроков по количеству матчей за «Барселону»:
- 1. Френки де Йонг (2019-...) – 293 матча
- 2. Филипп Коку (1998-2004) – 292
- 3. Рональд Куман (1989-1995) – 264
- 4. Патрик Клюйверт (1998-2004) – 257
- 5. Микаэль Райцигер (1997-2004) – 255
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜.— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
293 matches and a new record: Frenkie de Jong becomes the Dutch player with the most appearances in the history of FC Barcelona.
Legendes. 🇳🇱 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 22, 2026
Història! 🇳🇱🤝💙❤️— OnsOranje (@OnsOranje) April 22, 2026
Enhorabona, Frenkie! 🌟#NothingLikeOranje | @FCBarcelona
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов
Президент Динамо обрадовался голу Навина Малыша