Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Мы не заслужили поражение с таким счетом»

Полузащитник черновицкой «Буковины» Виталий Дахновский прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (0:3) в матче 1/2 финала Кубка Украины.

– Как команда себя чувствует сейчас, потерпев первое поражение в сезоне?

– Постепенно отходим от того, что произошло, потому что хотели победить. Но у нас впереди важные игры, у нас новая цель – стать чемпионами. Поэтому теперь полностью сосредоточились на чемпионате.

– Считаете ли вы, вообще, этот результат заслуженным?

– Я считаю, что мы могли сыграть лучше, чем то, что произошло, счет не отражает ход игры.

– Что сказали тренер и руководство после игры?

– Сказали, что остались важные игры, чтобы мы к ним готовились, что мы не заслужили поражение с таким счетом. И чтобы мы двигались к своей цели – стать чемпионами Первой лиги. Потому что осталось немного и нет времени, чтобы расстраиваться и опускать голову. Мотивация сейчас только стать чемпионами.