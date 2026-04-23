Челси определил фаворита на пост тренера. Его имя известно украинцам

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с назначением Андони Ираолы на пост главного тренера после увольнения Лиама Росеньора.

По информации издания, испанский тренер «Борнмута» является основным кандидатом на замену Лиаму.

Ираола доработает сезон во главе «вишен», после чего покинет команду и станет свободным агентом среди тренеров. Ситуация в «Челси» схожая: до завершения кампании команду будет возглавлять исполняющий обязанности Калум Макфарлан, после чего клуб займётся поиском постоянного наставника.

«Синие» также рассматривают варианты с назначением Эдди Хау из «Ньюкасла», Франческо Фариоли из «Порту», Эдина Терзича либо Филипе Луиса, однако главным кандидатом остается Андони.

Ираола работает с «Борнмутом» с лета 2023 года. Под его руководством «вишни» провели 123 матча, в которых одержали 46 побед, 36 раз сыграли вничью и 41 раз потерпели поражение.

Именно благодаря Андони в состав «Борнмута» зимой 2023 года перешёл украинец Илья Забарный, который закрепился в английском клубе и впоследствии перешел в ПСЖ.