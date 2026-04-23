Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль, но это меня не касается. Мне повезло...»

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на отставку Лиама Росеньора с должности главного тренера лондонского Челси, заговорив о руководстве «горожан».

«Мне очень жаль. Я уверен, что он способен работать на таком уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в клубе, в котором я работаю.

Десять лет назад я выбрал правильный клуб с отличной структурой, руководством и спортивным блоком. Это невероятно. Последовательность и доверие к людям, с которыми я работаю, это поразительно. Мне очень повезло. Это решение «Челси» меня не касается», – сказал Гвардиола.

Под руководством 41-летнего английского специалиста Челси провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и потерпел десять поражений.