Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне очень жаль, но это меня не касается. Мне повезло...»

Испанец отреагировал на отставку Лиама Росеньора

23 апреля 2026, 09:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 10:05
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на отставку Лиама Росеньора с должности главного тренера лондонского Челси, заговорив о руководстве «горожан».

«Мне очень жаль. Я уверен, что он способен работать на таком уровне. Каждый раз, когда такое случается, я думаю о том, как мне повезло, что я работаю в клубе, в котором я работаю.

Десять лет назад я выбрал правильный клуб с отличной структурой, руководством и спортивным блоком. Это невероятно. Последовательность и доверие к людям, с которыми я работаю, это поразительно. Мне очень повезло. Это решение «Челси» меня не касается», – сказал Гвардиола.

Под руководством 41-летнего английского специалиста Челси провел 23 матча, в которых одержал 11 побед, дважды сыграл вничью и потерпел десять поражений.

По теме:
Беспроигрышная серия Борнмута в АПЛ достигла 14 матчей
Народный депутат удивил заявлением после ухода Реброва из сборной Украины
Борнмут – Лидс – 2:2. Спаслись на 90+7. Видео голов и обзор матча
Лиам Росеньор Пеп Гвардиола Манчестер Сити отставка Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 18:11 9
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины

Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов

В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2026, 07:08 10
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины

Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины

Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Футбол | 22.04.2026, 20:51
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Футбол | 23.04.2026, 08:07
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Александр ГРИЦАЙ: «Шахтер может остановить только Динамо»
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Футбол | 23.04.2026, 09:17
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Маркевич вышел с заявлением после информации, что он заменит Реброва
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 122
Футбол
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
ЧМ-2026 по снукеру. Трамп вышел во второй раунд, большая драма для Мерфи
22.04.2026, 06:23
Снукер
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 81
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 26
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
