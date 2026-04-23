Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо выступило с заявлением по поводу матча с Шахтером
23 апреля 2026, 19:07
Динамо выступило с заявлением по поводу матча с Шахтером

Киевское «Динамо» обратилось с информационным заявлением к болельщикам по поводу матча с «Шахтером».

«Уважаемые болельщики! В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура VBET Украинской Премьер-лиги «Динамо» – «Шахтер», который пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.

В связи с повышенным спросом наш клуб предоставляет приоритетную возможность поддержать команду преданным болельщикам. Продажа билетов на этот матч будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе ФК «Динамо» (Киев) начинает предпродажу билетов на матч. Соответственно, с 23 по 26 апреля гарантированную возможность приобрести 2 билета получат болельщики, которые в сезоне 2025/2026 приобрели билет на 2 или более домашних матчей клуба в УПЛ и Кубке Украины. На электронные адреса (с которых были приобретены билеты на Ticketsbox) для этой категории болельщиков разослана инструкция, как можно приобрести билет на матч «Динамо» – «Шахтер».

После этого с 27 апреля билеты поступят в открытую продажу. Цены на билеты, в зависимости от категории, составят от 300 до 2000 грн.

Спешите приобрести свой билет, ведь количество мест ограничено!

По правилам продажи билетов на этот матч, каждый болельщик имеет право приобрести только два билета», – сообщает пресс-служба киевлян.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу билеты Шахтер Донецк Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко
