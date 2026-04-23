Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер Динамо не сдержал эмоций после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины
23 апреля 2026, 14:27 | Обновлено 23 апреля 2026, 14:50
Лидер Динамо не сдержал эмоций после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

Назар Волошин шокирован результатом полуфинального матча Кубка Украины

ФК Чернигов

ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.

За матчем в прямом эфире наблюдал вингер киевского Динамо Назар Волошин. Футболист был шокирован результатом поединка и даже не сдерживал свои эмоции.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо. Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
Мичел прокомментировал поражение Жироны в матче, где забил Цыганков
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
От души посмеялся над Металлистом.
