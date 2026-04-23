Лидер Динамо не сдержал эмоций после фиаско Металлиста 1925 в Кубке Украины

ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.

За матчем в прямом эфире наблюдал вингер киевского Динамо Назар Волошин. Футболист был шокирован результатом поединка и даже не сдерживал свои эмоции.

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского Динамо. Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.