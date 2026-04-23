  Президент Чернигова отреагировал на выход команды в финал Кубка Украины
Президент Чернигова отреагировал на выход команды в финал Кубка Украины

Юрий Синица поделился эмоциями после неожиданной победы над харьковским «Металлистом 1925»

ФК Чернигов. Юрий Синица

Президент футбольного клуба «Чернигов» Юрий Синица прокомментировал сенсационный выход своей команды в финал Кубка Украины после победы над харьковским «Металлистом 1925» (0:0, пен – 6:5).

«Хотели «Динамо»? Да, мы его получили. Мечты сбываются. 2022 год – полностью разрушен наш стадион, мы в мае уже запускаем работу детской школы . Мы заходим, потому что многие команды снялись с Первой лиги, через два года вылетаем.

Ставим задачу – выходим из Второй лиги в Первую, обыгрываем «Металлург» Запорожье. И при этом, как я говорил, у нас самый маленький бюджет среди профессиональных клубов, у нас играют только местные футболисты.

Против команды, у которой бюджет в десятки раз больше, и которая гораздо сильнее, мы получаем на второй минуте красную карточку и остаемся вдесятером. Смотрю футбол 45 лет, но такого не видел.

Я сейчас во сне. Это какая-то такая невероятная история. И независимо от того, как мы сыграем в финале, Netflix должен снять о нас фильм, у них даже не было подобных историй.

Татаренко? Это лучший вратарь мира. Вы все видели. Он может между ног отдать, обвести игрока, дать точную передачу и как Человек-паук стоит на воротах.

В какой-то момент начал отбивать удары ногами? Это его фишка. Он ногами играет лучше, чем половина нашей команды», – подытожил Синица.

