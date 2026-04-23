Украинский тренер объяснил позор Металлиста 1925 в матче против Чернигова

Известный украинский тренер Валерий Иващенко поделился эмоциями после матча Металлиста 1925 против ФК Чернигов в полуфинале Кубка Украины по футболу.

- Валерий Владимирович, могли ли вы представить, что третья серия пенальти принесет Чернигову путевку в финал Кубка Украины?

– Фаворитом сначала называли Металлист 1925, как и ожидалось. Чернигов своим результатом в Кубке Украины превзошел все ожидания, и никто не бросил бы в них камень в случае поражения. Вечер в Житомире показал, что где-то имела место недооценка соперника.

Металлист 1925 получился расшатанным. Играя почти весь матч в меньшинстве, дотянуть до пенальти и пройти в финал – это крутое достижение. Для многих футболистов такой сценарий был чем-то невероятным, но футбол иногда любит преподносить сюрпризы.

– Вам не показалось, что удаление должно было сыграть на руку Металлиста 1925, а получилось так, что ФК Чернигов стал играть более сосредоточенно?

– Эта ситуация показала наличие характера. Ребята не опустили руки, а сражались, боролись, стали в нижний блок, а Металлист 1925 г. раскрыть такую ​​оборону не смог. Не без доли везения, но удача в этой паре улыбнулась Чернигову.

– Удаление могло расслабить Металлист 1925?

– Если брать обе команды, то они находятся на совершенно разных полюсах в футбольной системе координат. Одни борются за топ-4, а другие – чтобы не вылететь во Вторую лигу. Учитывая, как складывалась игра, Металлист 1925 г. должен был решить ее в первом тайме. Очень нужен был быстрый гол, но они не воспользовались этим. С каждой минутой у харьковчан сдавали нервы, а Чернигов получал заряд уверенности, что сможет дотянуть, – сказал Валерий.