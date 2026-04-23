Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Шахтер
Перенесенный матч 21-го тура УПЛ стартует в 15:30 по киевскому времени
23 апреля состоится перенесенный матч 21-го тура чемпионата Украины, в рамках которого встретятся луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».
Пройдет поединок на стадионе «Славутич Арена» в городе Запорожье. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
«Заря» набрала 32 очка и занимает девятое место в таблице УПЛ. «Шахтер» идет первым, имея в своем активе 54 пункта.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
