Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 12:51
Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 24 тура Премьер-лиги

Эксперты отметили Арду Турана и Валерия Бондаря после победы «Шахтера» над «Полесьем»

23 апреля 2026, 12:51 |
580
0
Определены лучший игрок, тренер, символическая сборная 24 тура Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Украинская Премьер-лига продолжает отмечать героев сезона 2025/26 и составила символическую сборную 24-го тура чемпионата, а также назвала лучшего футболиста и лучшего тренера.

Лучшим тренером 24-го тура коллективным решением группы из 41 эксперта был признан Арда Туран («Шахтер»), который победил в центральном матче тура «Полесье» (1:0).

Немного отстал от турецкого специалиста Руслан Костышин («Колос»), чья команда положила на лопатки на тот момент лидера – ЛНЗ (1:0). Замкнул топ-3 Олег Шандрук (его «Верес» разгромил на выезде «Александрию» – 3:0).

Звание лучшего футболиста 24-го тура большинством голосов было отдано автору победного гола в центральном матче «Шахтер» – «Полесье» Валерию Бондарю.

Немного уступил ему Ибрахим Кане из «Колоса». В топ-5 также вошли Игорь Харатин («Верес»), Кристиан Мба («Металлист 1925») и Владимир Бражко («Динамо»).

Символическая сборная 24-го тура Украинской Премьер-лиги:

Вратарь: Никита Минчев («Полтава»)

Защитники: Андрей Цуриков («Колос»), Валерий Бондарь («Шахтер«), Эдуард Козик («Колос»), Ян Юрчец («Кривбасс»)

Полузащитники: Богдан Редушко («Динамо»), Владимир Бражко («Динамо»), Игорь Харатин («Верес»), Иван Калюжный («Металлист 1925»), Ибрахим Кане («Колос»)

Нападающий: Матвей Пономаренко («Динамо»)

Главный тренер: Арда Тура (Шахтер)

Резерв: Ефим Конопля («Шахтер»), Никита Бурда («Колос»), Педро Энрике («Шахтер»), Николай Шапаренко («Динамо»), Олег Очеретько («Шахтер»), Фабрисио («Верес»), Виталий Буяльский («Динамо»), Глейкер Мендоза («Кривбасс»), Алиссон («Шахтер»), Кристиан Мба («Металлист 1925»), Филипп Будковский («Заря»)

