Победа над стоицизмом. 10 мыслей после матча Байера и Баварии

Старт матча между «Байером» и «Баварией» (0:2) задержался на несколько минут: арену затянуло дымом в результате пирошоу фанатов «фармацевтов». Высокие камеры в этот момент, конечно, потеряли актуальность, а режиссер трансляции переключался между теми, которые могли выхватить крупные планы главных действующих лиц поединка. Так вот, на одном из таких планов нам показали Станишича, который… зевал. Это вроде бы и неудивительно: на улице вечер, фанаты приготовили что-то вроде аромасвечей, а за спиной целая куча сыгранных в течение сезона матчей. Желание Йосипа как следует выспаться понятно. Как и в целом такое настроение мюнхенцев на поединок: для них это всего лишь очередной матч сезона. Да, с возможностью вылететь и потерять трофей – но против «Байера», которого «Бавария» уже одолевала. И после тяжелых дуэлей с «Реалом», где мюнхенцы доказали самим себе, что практически непобедимы. Поэтому и зевота. И даже так победа. Станишич, кстати, провел хороший матч.

«Бавария» сделала то, чего от нее ожидали. А вот «Байер» удивил. Чем именно и какой получилась очередная победа чемпиона – читайте ниже.

1. Компани не выбирает состав на матчи. На днях из-за травмы до конца сезона выбыл Гнабри. Значит, на позицию «десятки» осталось только два варианта: Карл и Мусиала. Учитывая важность матча – только один. Ранее Урбиг вставал в ворота только потому, что Нойер был недоступен. Если нет Киммиха, то в центре поля обязательно Горетцка и Павлович. Нет Кейна? Единственный другой профильный нападающий в клубе – Джексон. В некоторых топ-командах тренеры имеют возможность выбирать состав под соперника, а в Мюнхене – нет. Возможно, это даже идет на пользу Компани: ты не ошибешься в выборе состава, если этого выбора нет. С другой стороны, наверное, каждый тренер большой команды хотел бы иметь в распоряжении все возможные варианты. Выбирать между хорошим и хорошим, а не между одним из лучших в мире на своей позиции и Карлом. Еще раз: у «Баварии» очень предсказуемый состав. Это упрощает подготовку к ней соперников. Однажды это повлияет на результат. Но не сегодня.

2. «Бавария» должна была получить пенальти на 5 минуте. Во время подачи Кейна толкнули в спину, когда тот собирался выпрыгнуть за мячом. Если это не 11-метровый, то что? Винисиуса после такого откачивали бы следующие 15 минут. Но здесь рефери проигнорировал. Возможно, потому что первые минуты. Честно говоря, вообще далеко не лучший матч в исполнении судьи: много спорных решений, определенная непоследовательность в отношении допустимой степени жесткости столкновений, из-за которой одинаковые игровые эпизоды то останавливались свистком, то нет. Да, рефери правильно рассудил 2 момента с игрой рукой в штрафной «Баварии». То есть матч не был прямо простым для работы и точно не стал провальным. Но в какой-то момент футболисты начали спорить чуть ли не с каждым решением арбитра. Перестали ему доверять. Если бы это был матч более грубых команд, из-за непоследовательности арбитра в какой-то момент мы бы увидели жестокие фолы. Рефери повезло с командами, а командам с ним – нет.

3. Мы мало говорим о неочевидной пользе дриблинга. Часто читаю, что показатель обводок – переоцененный, а за попытки дриблинга статистическим порталам не стоит награждать футболистов слишком высокими баллами. Но ведь дриблинг – это многогранное оружие. Во-первых, можно обойти оппонента и получить численное преимущество в зоне. Во-вторых, можно притянуть к себе соперников и отдать пас свободному партнеру. И неочевидное: твой дриблинг создает нестандартные ситуации в штрафной соперника. Первый момент «Баварии» – удар Диаса в результате подбора после неудачной попытки Мусиалы обойти соперника. То есть попытка дриблинга вроде бы и провальная, но ее результат – отскок, который затруднил защиту от атаки для «Байера». «Бавария» могла забить благодаря тому, что Мусиала пошел на нескольких соперников. Неэффективно – но даже так создал момент. Часто что-то подобное делает Доку, когда проходит нескольких и теряет мяч – но уже в штрафной соперника. А там один удачный подбор, один точный удар – и уже гол. Дриблинг очень полезен. Иногда – даже когда неудачный.

4. «Байер» пытался выходить со своей трети через короткий пас. Ну, получалось не очень: за весь первый тайм команда не нанесла ни одного удара по воротам. В створ – вообще ни одного. И это при том, что она сделала 170 точных пасов. Просто почти все – где-то возле собственного вратаря. «Байер» пытался вытянуть «Баварию» в прессинг и вытягивал, но выйти из-под этого давления не мог. Из хорошего: едва ли не полностью избежал досадных потерь на своей половине. Никаких привозов. В сложных ситуациях – простые выносы вперед в надежде, что кто-то зацепится. Команда хорошо чувствовала, когда нужно/не нужно усложнять. Была верна своему плану на матч, но не настолько, чтобы навредить себе же. «Байер» очень хорошо понимал, что делает. Помогало ли это дать бой «Баварии»? Не очень. Создавать моменты? Совсем нет. Да что там: команда могла бы уйти на перерыв при счете 0:2 или 0:3, если бы «Бавария» реализовала свои лучшие шансы. Но «Байер» не был безнадежным. Просто соперник оказался значительно лучше.

5. Диас для Кейна – как Бензема для Роналду. Также является элитной опцией поддержки. В моменте с первым голом «Баварии» снова, в очередной раз в сезоне, совершил рывок в центр штрафной площадки. Соперники пошли за ним и оставили Харри одного – тот не простил. И мы уже это видели. Недавно с одновременным врыванием в штрафную площадку Диаса и Кейна не справился «Реал» (гол Харри в ответном матче). Действительно, многие голы англичанина в сезоне забиты благодаря активному участию в атаке Диаса. Колумбиец даже когда не пасует решает такие моменты в пользу команды. А Харри «только» пользуется. Поэтому уже забил более 50 голов за сезон. Поэтому настолько убедителен в течение этого игрового года. Потому что больше не нужно так много бить из борьбы. Потому что теперь соперники вынуждены прикрывать в штрафной не только его, но и Диаса. Кейн сияет так ярко в этом розыгрыше благодаря ему. Забивал много голов и раньше – но Золотой мяч может выиграть именно тогда, когда в его клубе появился Луис.

Getty Images/Global Images Ukraine

6. «Байер» провел неплохой первый тайм. Да, проиграл 0:1 без ударов. Да, мог больше. Но не создавал себе моментов. Имел план, который не развалился в первые же минуты. После пропущенного не растерялся. Шок, но выиграл тайм у «Баварии» по единоборствам (21 против 16, не уступил ни на земле, ни на втором этаже). Допустил лишь 1.13 xGA. А единственный гол пропустил после серии великолепных действий соперника: Упамекано качественно отработал в прессинге, Киммих решился быстро ввести аут, Олисе отпасовал партнеру пяткой, Мусиала качественно прострелил, Диас увел соперников, Кейн реализовал шанс. А как вообще с таким бороться? «Байер» не может даже 2-3 удачных действия подряд сделать, потому что не позволяет класс футболистов, да еще и соперник прессингует, а «Бавария» выполняет такие серии. «Фармацевты» целый тайм просидели у собственных ворот, но моментами казалось, что им нужно сесть еще ниже, потому что даже низкая линия обороны в таком матче – слишком высокая. «Байер» не провалился, но на фоне такой «Баварии» все равно выглядел слабо.

7. Тренер хозяев должен был реагировать в перерыве. Из очевидного: у команды 0 ударов, а нужно отыгрываться. Выход из обороны через короткую передачу не работает – нужно начать бросаться длинными. Начал ли «Байер»? Нет. За первый тайм было 22 лонгболла, во втором – всего 20. Шик умеет бороться за верховые мячи и бить головой, но зачем он вообще на поле, если команда не пасует верхом и не добирается до ворот соперника (первый удар нанесет аж на 70 минуте)? Продвигать мяч, кстати, можно еще и через попытки дриблинга. Обошел соперника – и побежал в свободное пространство. Как вы поняли, тренер всего этого команде не предложил. На второй тайм «Байер» вышел таким же, как и на первый. Если бы «Бавария» не устала прессинговать в какой-то момент, «Байер», наверное, провел бы две одинаковые 45-минутки. Был эпизод, когда «фармацевты» бросили длинный пас на ход своему форварду низом – но тогда на поле у «Баварии», чтобы остановливать такое, уже появился Дэвис. Слишком поздно. Немного странно было видеть, как матч идет в руки «Баварии» – а тренеру «Байера» вроде бы и норм.

8. Юльманн принципиально не менял футболистов. Матч складывается в пользу соперника. Счет 0:1, но по ожидаемым голам «Бавария» уже наиграла на двойку. Ты в игре только потому, что сегодня Кейн встал не с той ноги. Ты не делаешь замен в перерыве. Не делаешь после 60 минут. И вот на 74, наконец, первые новые футболисты… у «Баварии». Компани устал ждать реакции Юльманна на события и просто освежил пару позиций. И вот датчанин наконец решился на улучшение… и бросил в бой какого-то 18-летнего ноунейма. А мог Тилльмана. Бен-Сегира. Хофманна. Были более конкретные варианты в атакующей линии. Но Юльманн их проигнорировал, потому что на самом деле он не футбольный тренер – а проводник ценностей стоицизма в этом виде спорта. «Бавария» сильнее, поэтому точно пройдет в финал – нужно это принять и жить дальше. Наслаждаться поддержкой болельщиков. Участием в полуфинале. Тем, что сегодня планировал сделать 1000 пасов на своей трети поля – и сделал!

Власть в стоицизме лишь отвлекает от пути добродетели. Поэтому финал не так уж и нужен. И контролировать ход игры тоже не нужно. Как и устраивать штурм в последние минуты. Можно расстраиваться, что ты проигрываешь «Баварии», и нервничать, выпускать на поле лучших – а можно не расстраиваться, не нервничать и давать игровое время тем, кому оно нужнее. Лучше держаться за 0:1 до последних минут встречи и оставаться в игре все полтора часа, чем рискнуть раньше и, возможно, уступать 0:3 уже после 60 минут поединка. Очень стоично. Очень мудро. Не уверен, что очень по-футбольному, но что-то в этом есть. «Байер» Юльманна весь матч, а особенно во втором тайме, выглядел командой, которая крепко стоит на ногах. Настолько, что, если бы правила игры в футбол изменили прямо во время матча, она бы справилась. Очень спокойный, стабильный, уравновешенный коллектив. Помните оркестр, который играл в то время, как «Титаник» шел ко дну? Этот «Байер» – его реинкарнация.

9. На последних минутах Компани выпустил центрального защитника. Третьего. Вообще, Венсан стабильно приятно удивляет тем, насколько хорошо чувствует игру. На момент этой замены тренер понимал: «Бавария» переиграла соперника. Создала достаточно, чтобы забить хотя бы дважды и иметь разницу в хотя бы 2 мяча. Но не забила и не имеет. Просто не пошло. Поэтому на последних минутах соперник все еще в игре. А если уж такой день, когда ничего не летит, а у оппонента 1.5 момента за весь матч, то почему бы не защитить преимущество? Поэтому дополнительный защитник, а не попытка добить. Да, в итоге «Бавария» забьет второй раз на 90+3, но к тому моменту Компани уже 10 минут как согласится на скромные 1:0. В «Бернли» он казался в свое время слишком романтиком. И остается им в Мюнхене – но больше не принимает решений только ради стиля. Больше не рискует результатом без причины. Знает, когда стоит успокоиться. На этот раз такой ход был уместен. И против «Реала» в ответном матче. И осенью с «ПСЖ». Венсан становится все более гибким и все лучше понимает футбол.

10. «Бавария» в лучшей форме среди участников полуфиналов ЛЧ. Кейн забивает всем. Диас создает и для себя, и для Харри. У Олисе каждое касание – золото, почти все пасы на острие – своевременные. Упамекано выигрывает дуэль за дуэлью. Даже Нойер единственный раз, когда понадобился, помог: отразил хороший удар Теллы под дальнюю штангу после перерыва. Конечно, хорошая форма футболистов не является гарантией твоей победы в ЛЧ, но это вполне означает, что твоим соперникам придется предложить что-то особенное, чтобы тебя одолеть. Эту «Баварию» не переиграть в футбол. Вероятно, и не перебегать. Возможно, для победы над немецким чемпионом придется удивить его. Например, решением как можно меньше играть с ним в футбол. Или сыграть в обмен атаками все 180 минут – тогда победит не лучший, а тот, кто больше реализует. Если эта «Бавария» не выиграет ЛЧ в сезоне, то это будет один из самых досадных вылетов из турнира за последние годы. Не для мюнхенцев – вообще.