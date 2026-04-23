  4. Чернигов обратился к Динамо после сенсационной победы в полуфинале Кубка
23 апреля 2026, 11:19
Чернигов обратился к Динамо после сенсационной победы в полуфинале Кубка

Представитель Первой лиги одержал сенсационную победу над харьковским «Металлистом 1925»

23 апреля 2026, 11:19 |
283
0
Чернигов обратился к Динамо после сенсационной победы в полуфинале Кубка
ФК Чернигов

В среду, 22 апреля, состоялся полуфинал Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и харьковский «Металлист 1925». Клуб Первой лиги сенсационно одолел соперника в серии пенальти (0:0, 6:5).

Подопечные Валерия Черного сыграют в финале против киевского «Динамо» – решающий матч турнира состоится 20 мая на «Арене-Львов». Победитель получит путевку в первый раунд квалификации Лиги Европы.

Пресс-служба черниговского клуба обратилась к своему будущему сопернику, опубликовав фото с теми соперниками, которых «Чернигов» выбил из турнира.

«Динамо», есть кто-то дома?» – оставил сообщение представитель Первой лиги в социальных сетях.

«Чернигов» начинал свой путь с 1/32 финала и выбил из турнира аматорский «Атлет» (1:0), криворожский «Кривбасс» (3:0, техническая победа), «Лесное» (1:1, 4:3 в серии пенальти) и «Феникс-Мариуполь» (0:0, 5:4 по пенальти).

ФОТО. Чернигов обратился к Динамо после сенсационной победы в полуфинале Кубка

Николай Тытюк Источник: ФК Чернигов
