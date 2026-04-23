Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 апреля 2026, 10:59 | Обновлено 23 апреля 2026, 11:03
Испания U-17 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 апреля в 12:00 команды проведут второй товарищеский матч

УАФ

Сборная Украины U-17 проводит второй товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

23 апреля в 12:00 в испанском городе Кордова играют Испания U-17 и Украина U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проводит сбор под руководством главного тренера Александра Сытника.

В первом матче 21 апреля Испания U-17 переиграла Украину U-17 со счетом 4:0.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия Варшава).

Защитники: Ярослав Бицик, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов, Дмитрий Соломченко (оба – Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Захар Онищук (Болонья, Италия), Данило Приходько (Полесье Житомир).

Полузащитники: Арсений Сафонов, Евгений Волошко, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Иван Третьяков (Бетис, Испания), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Горбатов (Александрия).

Нападающие: Данило Ященко (ЛНЗ Черкассы), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша), Андрей Гамзик (Байер Леверкузен, Германия).

