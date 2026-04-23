Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Второй спарринг. Украина U-17 снова проиграла Испании, но сумела забить гол
Испания U17
23.04.2026 12:00 – FT 3 : 1
УКРАИНА U17
23 апреля 2026, 14:05 | Обновлено 23 апреля 2026, 14:19
Второй спарринг. Украина U-17 снова проиграла Испании, но сумела забить гол

Сине-желтая команда уступила хозяевам поля со счетом 1:3

УАФ

Сборная Украины U-17 проиграла второй товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

23 апреля в 12:00 в испанском городе Кордова Испания U-17 взяла верх над Украиной U-17 (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда пропустила три мяча, а затем гол престижа забил Арсений Сафонов с пенальти на 81-й минуте.

Украинская команда провела сбор под руководством главного тренера Александра Сытника.

В первом матче 21 апреля Испания U-17 переиграла Украину U-17 со счетом 4:0.

Товарищеский матч. Вторая игра

23 апреля. Кордова (Испания). Эстадио Нуэво Арканхель

Испания U-17 – Украина U-17 – 3:1

Голы: Марио Диас, 32, Пескер, 37 (пен), Томас, 71 – Сафонов, 81 (пен)

Испания (старт): Понсе, Рауль, Пескер, Марио Диас, Серхи, Хонатан, Мира, Ятаберре, Фофана, Кастель, Митого

Украина: Степанов, Паринов, Онищук (Левицкий, 46), Соломченко (Приходько, 46), Бицик (Смотрицкий, 28), Шукалович (к) (Удовиченко, 46), Горбатов (Пилипюк, 81), Задоенко (Буравцов, 46), Третьяков (Сафонов, 46), Кожушко (Волошко, 46), Ященко (Пилипчук, 46)

Заявка юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия Варшава)

Защитники: Ярослав Бицик, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов, Дмитрий Соломченко (оба – Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Захар Онищук (Болонья, Италия), Даниил Приходько (Полесье Житомир)

Полузащитники: Арсений Сафонов, Евгений Волошко, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Даниил Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Иван Третьяков (Бетис, Испания), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Горбатов (Александрия)

Нападающие: Даниил Ященко (ЛНЗ Черкассы), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша), Андрей Гамзик (Байер Леверкузен, Германия)

По теме:
ВИДЕО. Матч на 5 голов. Как забил племянник Зеедорфа в Нидерландах
Барселона – Сельта – 1:0. Пенальти и травма Ямаля. Видео гола и обзор
Страсбург – Ницца – 0:2. Он сделал дубль в полуфинале Кубка. Видео голов
товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник Испания - Украина сборная Испании по футболу U-17 видео голов и обзор выбор редакции
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 23 апреля 2026, 04:22 13
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»

Должность тренера Ребров покинул

Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера
Футбол | 23 апреля 2026, 13:18 1
Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера
Исторический трансфер. Реалу предложили легендарного тренера

Жозе Моуриньо может вернуться в испанский гранд

Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Футбол | 22.04.2026, 20:51
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Маркевичу не позволили пригласить в сборную Украины бывшего тренера Карпат
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 18:11
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Лунин обратился к Реброву, который покинул пост тренера сборной Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.04.2026, 13:30
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
22.04.2026, 08:29 6
Бокс
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
Определена финальная пара Кубка Украины. Когда и где пройдет решающий матч?
22.04.2026, 22:23 84
Футбол
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
22.04.2026, 09:12 18
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал эпизод с потерявшим сознание Бусько
21.04.2026, 22:00 11
Футбол
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
22.04.2026, 14:51 28
Футбол
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
Главная сенсация турнира. Чернигов выбил из Кубка Украины Металлист 1925
22.04.2026, 22:26 222
Футбол
