Второй спарринг. Украина U-17 снова проиграла Испании, но сумела забить гол

Сборная Украины U-17 проиграла второй товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

23 апреля в 12:00 в испанском городе Кордова Испания U-17 взяла верх над Украиной U-17 (3:1).

Сине-желтая команда пропустила три мяча, а затем гол престижа забил Арсений Сафонов с пенальти на 81-й минуте.

Украинская команда провела сбор под руководством главного тренера Александра Сытника.

В первом матче 21 апреля Испания U-17 переиграла Украину U-17 со счетом 4:0.

Товарищеский матч. Вторая игра

23 апреля. Кордова (Испания). Эстадио Нуэво Арканхель

Испания U-17 – Украина U-17 – 3:1

Голы: Марио Диас, 32, Пескер, 37 (пен), Томас, 71 – Сафонов, 81 (пен)

Испания (старт): Понсе, Рауль, Пескер, Марио Диас, Серхи, Хонатан, Мира, Ятаберре, Фофана, Кастель, Митого

Украина: Степанов, Паринов, Онищук (Левицкий, 46), Соломченко (Приходько, 46), Бицик (Смотрицкий, 28), Шукалович (к) (Удовиченко, 46), Горбатов (Пилипюк, 81), Задоенко (Буравцов, 46), Третьяков (Сафонов, 46), Кожушко (Волошко, 46), Ященко (Пилипчук, 46)

Заявка юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия Варшава)

Защитники: Ярослав Бицик, Олег Пилипюк (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов, Дмитрий Соломченко (оба – Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Назар Смотрицкий (ЛНЗ Черкассы), Захар Онищук (Болонья, Италия), Даниил Приходько (Полесье Житомир)

Полузащитники: Арсений Сафонов, Евгений Волошко, Станислав Шукалович (все – Шахтер Донецк), Ярослав Буравцов (Динамо Киев), Даниил Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Иван Третьяков (Бетис, Испания), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог), Евгений Горбатов (Александрия)

Нападающие: Даниил Ященко (ЛНЗ Черкассы), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша), Андрей Гамзик (Байер Леверкузен, Германия)

Видеозапись матча

Инфографика