  Шахтер без слов отреагировал на громкую сенсацию в Кубке Украины
23 апреля 2026, 07:24
Шахтер без слов отреагировал на громкую сенсацию в Кубке Украины

«Горняки» залетели в комментарии к ФК Чернигов

ФК Чернигов

ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.

После игры многие эксперты фанатов и болельщиков безумствовали от победы «горожан». Не остались в стороне и представители донецкого Шахтера: «👏🏻👏🏻👏🏻», – отреагировала пресс-служба «горняков».

В финале ФК Чернигов сыграет против киевского «Динамо». Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.

Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Чернигов Металлист 1925 Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Чернигов
