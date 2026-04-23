Шахтер без слов отреагировал на громкую сенсацию в Кубке Украины
«Горняки» залетели в комментарии к ФК Чернигов
ФК Чернигов, выступающий в Первой лиге Украины, сенсационно вышел в финал Кубка Украины, одолев харьковский Металлист 1925.
После игры многие эксперты фанатов и болельщиков безумствовали от победы «горожан». Не остались в стороне и представители донецкого Шахтера: «👏🏻👏🏻👏🏻», – отреагировала пресс-служба «горняков».
В финале ФК Чернигов сыграет против киевского «Динамо». Финальный матч Кубка Украины по футболу намечен на 20 мая и состоится на Арене-Львов.
