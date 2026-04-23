23 апреля 2026, 07:08 | Обновлено 23 апреля 2026, 07:09
В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины

Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины

УПЛ

Представитель Первой лиги – «Чернигов» сенсационно обыграл харьковский «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0 основное время, 6:5) в серии пенальти.

Соперником «Чернигова» в решающем матче сезона станет «Динамо». Киевляне в своих соцсетях отреагировали на результат матча и сообщили о деталях финального противостояния.

«Кубок Украины 🏆 Финал.

ФК Чернигов - Динамо (Киев)

⚽️ Одолев в полуфинале 22 апреля в Житомире соперников из «Металлиста 1925» 0️⃣(6):(5)0️⃣, ФК «Чернигов» составит финальную пару с киевским «Динамо» в борьбе за почетный трофей.

🏟️ Решающий матч розыгрыша Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на «Арене Львов», – сообщает пресс-служба киевлян.

Комментарии 7
І яка це заява?
Це звичайний анонс фінального матчу де зіграє Динамо! 
Клуб завжди таке публікує!
Ви вже яке дно пробиваєте подібними публікаціями?!
У динамовских сегодня праздник. Они уже чувствуют кубок в кармане.
Нас чекає напружений фінал! - написав СММ-щик Динамо і від сміху виплюнув свій чай. 
Ух яка заява! Сенсаційна заява, я би сказав  🤣 
Аааа Олійченко, це ж ти тут 🤦🏻‍♂️ тоді не дивно 🐒
