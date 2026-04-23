В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины
Киевляне узнали соперника в финале Кубка Украины
Представитель Первой лиги – «Чернигов» сенсационно обыграл харьковский «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0 основное время, 6:5) в серии пенальти.
Соперником «Чернигова» в решающем матче сезона станет «Динамо». Киевляне в своих соцсетях отреагировали на результат матча и сообщили о деталях финального противостояния.
«Кубок Украины 🏆 Финал.
ФК Чернигов - Динамо (Киев)
⚽️ Одолев в полуфинале 22 апреля в Житомире соперников из «Металлиста 1925» 0️⃣(6):(5)0️⃣, ФК «Чернигов» составит финальную пару с киевским «Динамо» в борьбе за почетный трофей.
🏟️ Решающий матч розыгрыша Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на «Арене Львов», – сообщает пресс-служба киевлян.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь мадридского «Реала» поблагодарил наставника за сотрудничество и пожелал успехов
Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич
Це звичайний анонс фінального матчу де зіграє Динамо!
Клуб завжди таке публікує!
Ви вже яке дно пробиваєте подібними публікаціями?!