В Динамо отреагировали на сенсацию в полуфинале Кубка Украины

Представитель Первой лиги – «Чернигов» сенсационно обыграл харьковский «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0 основное время, 6:5) в серии пенальти.

Соперником «Чернигова» в решающем матче сезона станет «Динамо». Киевляне в своих соцсетях отреагировали на результат матча и сообщили о деталях финального противостояния.

«Кубок Украины 🏆 Финал.

ФК Чернигов - Динамо (Киев)

⚽️ Одолев в полуфинале 22 апреля в Житомире соперников из «Металлиста 1925» 0️⃣(6):(5)0️⃣, ФК «Чернигов» составит финальную пару с киевским «Динамо» в борьбе за почетный трофей.

🏟️ Решающий матч розыгрыша Кубка Украины состоится 20 мая во Львове на «Арене Львов», – сообщает пресс-служба киевлян.