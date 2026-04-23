Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Егор ШАЛФЕЕВ: «Для меня и всех ребят впервые в жизни такое случилось»
23 апреля 2026, 02:19 | Обновлено 23 апреля 2026, 02:20
Егор ШАЛФЕЕВ: «Для меня и всех ребят впервые в жизни такое случилось»

Егор Шалфеев отметил силу соперника по полуфиналу Кубка

ФК Чернигов. Егор Шалфеев

Полузащитник «Чернигова» Егор Шалфеев, эксклюзивно для Sport.ua, признал, что соперник по кубковому полуфиналу «Металлист 1925» имел неоспоримое преимущество на поле. Но представители Первой лиги отразили все атаки и победили по пенальти (6:5).

– Еще даже не могу описать словами свои эмоции, потому что для меня и всех ребят, тренеров и президента это впервые в жизни такое случилось. Потому пока не понимаем всего.

– Как оцените свое выступление?

– Как здесь оценивать? Полное доминирование команды соперника. Конечно, мы со второй минуты были в меньшинстве. Если честно, я не просто не играл при таком доминировании, и по телевизору не видел, чтобы команда так сильно доминировала. Но это не важно, безразлично – мы победили.

– До удаления у вас был какой-то план на игру, хотели сыграть на своих сильных сторонах?

– План на игру был – победить. Мы его выполнили.

– Был ли этот матч лучшим для вашей команды?

– Ни в коем случае.

– Может, он будет во львовском финале с киевским «Динамо»? Как вы оцените свои шансы там?

– Шансы такие же, какие были перед «Металлистом». Кому нужны эти шансы, пусть на нас делают ставку.

– То есть, вы готовы еще одно чудо сотворить?

– Мы готовы выйти против «Динамо», 100% будет другая игра. Я думаю, она будет совсем другой.

– Хватит ли сил на кубковый финал и важные матчи в Первой лиге?

– Будем пытаться как-то распределить свои силы. Но для меня, если честно, игра с «Ворсклой» не то, что важнее, она будет на уровне как с «Металлистом 1925». Это наш конкурент, и мы должны не только не проигрывать, но и побеждать.

– Как вы вратаря поздравите?

– Его уже после многих матчей в сборную тура отправляют, он уже в сборную ездил. Герой, герой матча сегодня – точно он.

Егор Шалфеев вышел на замену на 19-й минуте матча вместо Андрея Столярчука. Его команда в кубковом финале сыграет против «Динамо».

Руслан Полищук
Мені його виконання "лотереї" найбільше сподобалось.
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31
Названо имя нового тренера сборной Украины. Контракт на три года – источник
22.04.2026, 13:41
Верховен поверил в себя и дерзко обратился к Усику
21.04.2026, 00:02
МАХМУДОВ не согласился с Усиком: «Он его легко победит»
21.04.2026, 04:02
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
22.04.2026, 07:52
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10
