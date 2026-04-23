Егор ШАЛФЕЕВ: «Для меня и всех ребят впервые в жизни такое случилось»

Полузащитник «Чернигова» Егор Шалфеев, эксклюзивно для Sport.ua, признал, что соперник по кубковому полуфиналу «Металлист 1925» имел неоспоримое преимущество на поле. Но представители Первой лиги отразили все атаки и победили по пенальти (6:5).

– Еще даже не могу описать словами свои эмоции, потому что для меня и всех ребят, тренеров и президента это впервые в жизни такое случилось. Потому пока не понимаем всего.

– Как оцените свое выступление?

– Как здесь оценивать? Полное доминирование команды соперника. Конечно, мы со второй минуты были в меньшинстве. Если честно, я не просто не играл при таком доминировании, и по телевизору не видел, чтобы команда так сильно доминировала. Но это не важно, безразлично – мы победили.

– До удаления у вас был какой-то план на игру, хотели сыграть на своих сильных сторонах?

– План на игру был – победить. Мы его выполнили.

– Был ли этот матч лучшим для вашей команды?

– Ни в коем случае.

– Может, он будет во львовском финале с киевским «Динамо»? Как вы оцените свои шансы там?

– Шансы такие же, какие были перед «Металлистом». Кому нужны эти шансы, пусть на нас делают ставку.

– То есть, вы готовы еще одно чудо сотворить?

– Мы готовы выйти против «Динамо», 100% будет другая игра. Я думаю, она будет совсем другой.

– Хватит ли сил на кубковый финал и важные матчи в Первой лиге?

– Будем пытаться как-то распределить свои силы. Но для меня, если честно, игра с «Ворсклой» не то, что важнее, она будет на уровне как с «Металлистом 1925». Это наш конкурент, и мы должны не только не проигрывать, но и побеждать.

– Как вы вратаря поздравите?

– Его уже после многих матчей в сборную тура отправляют, он уже в сборную ездил. Герой, герой матча сегодня – точно он.

Егор Шалфеев вышел на замену на 19-й минуте матча вместо Андрея Столярчука. Его команда в кубковом финале сыграет против «Динамо».