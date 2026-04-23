БЕЗГУБЧЕНКО: Обыграем ли Динамо? Будем очень стараться, точно
Джилиндо Безгубченко дал комментарий после игры с харьковчанами
Полузащитник «Чернигова» Джилиндо Безгубченко подвел итоги матча с «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0, 6:5 по пен.).
– Каков был переломный момент матча, по вашему мнению?
– Красная карточка.
– Когда поверили в то, что сегодня сможете добиться победы?
– Еще после выигрышного матча против «Феникса-Мариуполя» (0:0, 5:4 по пен.).
– Второй тайм вы провели более уверенно и уже не давали столько шансов сопернику. В чем секрет?
– Мы уже привыкли играть в таком темпе, как в первом тайме. И уже проще было выдержать.
– Помимо удаления, какой момент вам больше запомнился?
– Пожалуй, пенальти, серия пенальти.
– Как вы сегодня будете поздравлять своего вратаря?
– Команда что-то придумает, обязательно сделаем что-нибудь.
– Как оцените свою игру?
– В целом? Если бы не красная карточка, было бы лучше. А так и не оценю.
– В финале «Динамо» обыграете?
– Будем очень стараться, точно.
В решающем матче Кубка Украины «Чернигов» будет противостоять киевскому «Динамо».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение
Тренер покинет команду