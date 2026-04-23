БЕЗГУБЧЕНКО: Обыграем ли Динамо? Будем очень стараться, точно

Полузащитник «Чернигова» Джилиндо Безгубченко подвел итоги матча с «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0, 6:5 по пен.).

– Каков был переломный момент матча, по вашему мнению?

– Красная карточка.

– Когда поверили в то, что сегодня сможете добиться победы?

– Еще после выигрышного матча против «Феникса-Мариуполя» (0:0, 5:4 по пен.).

– Второй тайм вы провели более уверенно и уже не давали столько шансов сопернику. В чем секрет?

– Мы уже привыкли играть в таком темпе, как в первом тайме. И уже проще было выдержать.

– Помимо удаления, какой момент вам больше запомнился?

– Пожалуй, пенальти, серия пенальти.

– Как вы сегодня будете поздравлять своего вратаря?

– Команда что-то придумает, обязательно сделаем что-нибудь.

– Как оцените свою игру?

– В целом? Если бы не красная карточка, было бы лучше. А так и не оценю.

– В финале «Динамо» обыграете?

– Будем очень стараться, точно.

В решающем матче Кубка Украины «Чернигов» будет противостоять киевскому «Динамо».