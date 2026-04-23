Кубок Украины
23 апреля 2026, 00:41 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:46
ТАТАРЕНКО: «Ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали пенальти»

Безупречная игра вратаря «Чернигова» Максима Татаренко помогла команде пробиться в финал Кубка

23 апреля 2026, 00:41 | Обновлено 23 апреля 2026, 00:46
115
0
ТАТАРЕНКО: «Ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали пенальти»
ФК Чернигов. Максим Татаренко

Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко, герой матча с «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0, 5:6 по пенальти), эксклюзивно для Sport.ua, оценил игру своей команды.

– Ваши эмоции после такого славного матча?

– Если честно, вообще нет эмоций, просто нет сил, ни эмоций, ни сил, ничего нет.

– Вы пенальти отрабатывали на тренировке?

– Нет. Мы ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали и ничего не делали. Даже после тренировок никто не избивал.

– У вратарей часто есть шпаргалка, кто и куда бьет. У вас такое было?

– На прошлую игру была, на эту не было.

– Как вы реагировали – по удару, по интуиции?

– Иногда по удару, а моментами просто наугад.

– Как это отразить ударов 15 от такой команды?

– Да… работа такая у меня. Меня поставили, чтобы я отбивал, потому я и отбивал.

– У вас еще будут лучшие матчи, чем этот?

– Обязательно, 100 процентов.

В финале Кубка Украины представители Первой лиги встретятся с «Динамо».

Динамо Киев Чернигов Кубок Украины по футболу эксклюзив Металлист 1925 пенальти серия пенальти
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
