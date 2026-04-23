ТАТАРЕНКО: «Ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали пенальти»
Безупречная игра вратаря «Чернигова» Максима Татаренко помогла команде пробиться в финал Кубка
Вратарь «Чернигова» Максим Татаренко, герой матча с «Металлистом 1925» в полуфинале Кубка Украины (0:0, 5:6 по пенальти), эксклюзивно для Sport.ua, оценил игру своей команды.
– Ваши эмоции после такого славного матча?
– Если честно, вообще нет эмоций, просто нет сил, ни эмоций, ни сил, ничего нет.
– Вы пенальти отрабатывали на тренировке?
– Нет. Мы ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали и ничего не делали. Даже после тренировок никто не избивал.
– У вратарей часто есть шпаргалка, кто и куда бьет. У вас такое было?
– На прошлую игру была, на эту не было.
– Как вы реагировали – по удару, по интуиции?
– Иногда по удару, а моментами просто наугад.
– Как это отразить ударов 15 от такой команды?
– Да… работа такая у меня. Меня поставили, чтобы я отбивал, потому я и отбивал.
– У вас еще будут лучшие матчи, чем этот?
– Обязательно, 100 процентов.
В финале Кубка Украины представители Первой лиги встретятся с «Динамо».
