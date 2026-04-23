Семь слов от Шабанова. Игроки Металлиста 1925 отказались от общения со СМИ
Артем Шабанов отказался от полноценного общения со СМИ
После поражения от «Чернигова» в полуфинале Кубка Украины (0:0 после основного времени и 5:6 в серии пенальти) игроки «Металлиста 1925» быстро покинули раздевалку и по понятным причинам отказались от общения с журналистами.
Лишь защитник Артем Шабанов вместо послематчевого интервью бросил несколько слов: «А о чем говорить? Как мы проиграли?».
«Чернигов» играл в меньшинстве с четвертой минуты и отбил все атаки соперника, хотя и ни разу не пробил по воротам харьковчан. Представитель Первой лиги лучше соперника реализовал послематчевые пенальти. Артем Шабанов провел на поле весь матч.
В финальном поединке во Львове «Чернигов» сыграет против «Динамо». А «Металлисту 1925» для попадания в еврокубки придется биться за призовую тройку чемпионата Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
