  4. Семь слов от Шабанова. Игроки Металлиста 1925 отказались от общения со СМИ
23 апреля 2026, 00:24
Семь слов от Шабанова. Игроки Металлиста 1925 отказались от общения со СМИ

Артем Шабанов отказался от полноценного общения со СМИ

После поражения от «Чернигова» в полуфинале Кубка Украины (0:0 после основного времени и 5:6 в серии пенальти) игроки «Металлиста 1925» быстро покинули раздевалку и по понятным причинам отказались от общения с журналистами.

Лишь защитник Артем Шабанов вместо послематчевого интервью бросил несколько слов: «А о чем говорить? Как мы проиграли?».

«Чернигов» играл в меньшинстве с четвертой минуты и отбил все атаки соперника, хотя и ни разу не пробил по воротам харьковчан. Представитель Первой лиги лучше соперника реализовал послематчевые пенальти. Артем Шабанов провел на поле весь матч.

В финальном поединке во Львове «Чернигов» сыграет против «Динамо». А «Металлисту 1925» для попадания в еврокубки придется биться за призовую тройку чемпионата Украины.

По теме:
ТАТАРЕНКО: «Ни перед одним кубковым матчем не отрабатывали пенальти»
Два гола за весь турнир. Как Чернигов до финала Кубка Украины добрался
Бартулович выступил с заявлением после фиаско в матче с Черниговом
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 22 апреля 2026, 07:52 17
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо
В УАФ приняли решение по поводу игры рукой в матче Металлист 1925 – Динамо

Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение

Байер и Бавария определели первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
Футбол | 22 апреля 2026, 23:42 0
Байер и Бавария определели первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26
Байер и Бавария определели первого полуфиналиста Кубка Германии 2025/26

Мюнхенцы одержали победу со счетом 20 благодаря голам Гарри Кейна и Луиса Диаса

Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Футбол | 22.04.2026, 06:58
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Тренер Буковины выступил с заявлением после поражения от Динамо
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Теннис | 22.04.2026, 19:26
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
Ястремская на двух тай-брейках уступила 88-й ракетке на тысячнике в Мадриде
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Футбол | 22.04.2026, 09:12
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
В УАФ выбрали главного кандидата на должность тренера сборной Украины
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 122
Футбол
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
21.04.2026, 12:31 3
Бокс
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
22.04.2026, 07:22
Бокс
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
Бенфика договорилась о трансфере футболиста сборной Украины
21.04.2026, 10:22 10
Футбол
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
