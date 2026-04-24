Энрике заговорил о Забарном, который дисквалифицирован на следующую игру
Испанец – об атаке и нападении парижан
Главный тренер ПСЖ, испанский специалист Луис Энрике, отметил игру украинского защитника Ильи Забарного после победы над «Нантом» (3:0) в матче Лиги 1.
«Думаю, мы заслужили эту победу. Мы смогли увидеть разных игроков. Нападающие сыграли очень хорошо, но для меня важнее говорить о Бералдо, Невеше, Заире-Эмери, Забарном...», – сказал Энрике.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины Илья Забарный будет дисквалифицирован на матч чемпионата Франции против «Анже», который состоится 25 апреля.
