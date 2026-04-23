  4. Йожеф САБО: «Они очень слабы, просто не дотягивают до уровня»
23 апреля 2026, 23:47
Йожеф САБО: «Они очень слабы, просто не дотягивают до уровня»

Тренер – о судействе в УПЛ

Известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо раскритиковал судейство в чемпионате Украины по футболу.

«Стали ли судьи более осторожными после последних резонансных ошибок? Я не видел эту игру (матч «Динамо» с «Зарей»), поэтому ничего сказать не могу. Очень большая ошибка была в игре с «Карпатами», когда не засчитали забитый мяч. После этого до сих пор пишут об этом эпизоде. Но когда я тоже посмотрел этот момент, то не знаю, что судья там придумал, чтобы не засчитать этот гол, вот и все. После этого еще показал красную карточку Пономаренко, и там все пошло-поехало.

Я не знаю — назначили ли их на следующие туры или нет, но наши арбитры сейчас очень слабы. Я смотрел футбол Франции, Испании и других чемпионатов. Если сравнивать, как судят там и как у нас, то наши арбитры не дотягивают. Извиняюсь, но они слабы», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
