  4. Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»

Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

«Нет. Как и раньше уверен – если кому-то и поручить национальную сборную, то Маркевичу. Другого достойного кандидата я не вижу.

Могут назначить кого-то помоложе, конечно, но опять же наступит на те же грабли, молодой тренер наломает дров, потому что сборной должен руководить опытный тренер! Только так. А кто, как не Маркевич, вот скажите», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Сабо, не скромничай, самый достойный это ты.
Але в довгу перспективу треба буде когось іншого знайти 
О, а я подумав - Юрген Клопп. Шо, до Мирона не тягне?
Сабо вже 86 років, в нього маразм. Маркевичу вже минуло 75 і не тренував 10 років.
