Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»

Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

«Нет. Как и раньше уверен – если кому-то и поручить национальную сборную, то Маркевичу. Другого достойного кандидата я не вижу.

Могут назначить кого-то помоложе, конечно, но опять же наступит на те же грабли, молодой тренер наломает дров, потому что сборной должен руководить опытный тренер! Только так. А кто, как не Маркевич, вот скажите», – сказал Сабо.