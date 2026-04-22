Сборная УКРАИНЫ22 апреля 2026, 23:42 |
1185
4
Йожеф САБО: «Есть только один достойный кандидат на замену Реброва»
Легендарный тренер считает, что команду должен возглавить Мирон Маркевич
Известный в прошлом тренер и футболист киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, кто должен заменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины.
«Нет. Как и раньше уверен – если кому-то и поручить национальную сборную, то Маркевичу. Другого достойного кандидата я не вижу.
Могут назначить кого-то помоложе, конечно, но опять же наступит на те же грабли, молодой тренер наломает дров, потому что сборной должен руководить опытный тренер! Только так. А кто, как не Маркевич, вот скажите», – сказал Сабо.
Сабо, не скромничай, самый достойный это ты.
Але в довгу перспективу треба буде когось іншого знайти
О, а я подумав - Юрген Клопп. Шо, до Мирона не тягне?
Сабо вже 86 років, в нього маразм. Маркевичу вже минуло 75 і не тренував 10 років.
