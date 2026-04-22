Гонка за чемпионство. Топ-гранд в Бельгии отгрузил сопернику 6 мячей
Брюгге разгромил Мехелен со счетом 6:1, Сент-Жилуаз и Гент сыграли 0:0
Вечером 22 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Бельгии.
Топ-шестерка ведет борьбу за медали бельгийской лиги.
В этот день Брюгге разгромил Мехелен со счетом 6:1, Сент-Жилуаз и Гент сыграли вничью 0:0.
Лидеры: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (30), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24).
Чемпионат Бельгии
За 1–6 места, 22 апреля 2026
Брюгге – Мехелен – 6:1
Голы: Ветлесен, 4, Станкович, 46, Форбс, 56, Трезольди, 60, Ванакен, 78, Цолис, 90+5 (пен) – Конате, 10
Сент-Жилуаз – Гент – 0:0
Турнирная таблица
|Плей-офф I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|34
|22
|10
|2
|54 - 18
|26.04.26 19:30 Андерлехт - Юнион Сент-Жилуаз22.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 0:0 Гент19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|43
|2
|Брюгге
|34
|23
|3
|8
|72 - 42
|26.04.26 14:30 Гент - Брюгге22.04.26 Брюгге 6:1 Мехелен19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|41
|3
|Сент-Трюйден
|33
|18
|4
|11
|48 - 38
|23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден
|30
|4
|Андерлехт
|33
|14
|8
|11
|50 - 45
|23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт
|28
|5
|Гент
|34
|13
|9
|12
|51 - 47
|26.04.26 14:30 Гент - Брюгге22.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 0:0 Гент19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|26
|6
|Мехелен
|34
|12
|10
|12
|42 - 47
|26.04.26 17:00 Мехелен - Сент-Трюйден22.04.26 Брюгге 6:1 Мехелен18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз06.04.26 Гент 1:1 Мехелен
|24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никола Риццоли считает, что в эпизоде было принято правильное решение
Тренер покинет команду