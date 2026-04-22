Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гонка за чемпионство. Топ-гранд в Бельгии отгрузил сопернику 6 мячей
Чемпионат Бельгии
Юнион Сент-Жилуаз
22.04.2026 21:30 – FT 0 : 0
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
Гонка за чемпионство. Топ-гранд в Бельгии отгрузил сопернику 6 мячей

Брюгге разгромил Мехелен со счетом 6:1, Сент-Жилуаз и Гент сыграли 0:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка ведет борьбу за медали бельгийской лиги.

В этот день Брюгге разгромил Мехелен со счетом 6:1, Сент-Жилуаз и Гент сыграли вничью 0:0.

Лидеры: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (30), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24).

Чемпионат Бельгии

За 1–6 места, 22 апреля 2026

Брюгге – Мехелен – 6:1

Голы: Ветлесен, 4, Станкович, 46, Форбс, 56, Трезольди, 60, Ванакен, 78, Цолис, 90+5 (пен) – Конате, 10

Сент-Жилуаз – Гент – 0:0

Турнирная таблица

Плей-офф I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 34 22 10 2 54 - 18 26.04.26 19:30 Андерлехт - Юнион Сент-Жилуаз22.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 0:0 Гент19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 43
2 Брюгге 34 23 3 8 72 - 42 26.04.26 14:30 Гент - Брюгге22.04.26 Брюгге 6:1 Мехелен19.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 2:1 Брюгге11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 41
3 Сент-Трюйден 33 18 4 11 48 - 38 23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден11.04.26 Сент-Трюйден 1:2 Брюгге04.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 1:0 Сент-Трюйден 30
4 Андерлехт 33 14 8 11 50 - 45 23.04.26 21:30 Сент-Трюйден - Андерлехт18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Брюгге 4:2 Андерлехт 28
5 Гент 34 13 9 12 51 - 47 26.04.26 14:30 Гент - Брюгге22.04.26 Юнион Сент-Жилуаз 0:0 Гент19.04.26 Гент 0:0 Сент-Трюйден12.04.26 Андерлехт 3:1 Гент06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 26
6 Мехелен 34 12 10 12 42 - 47 26.04.26 17:00 Мехелен - Сент-Трюйден22.04.26 Брюгге 6:1 Мехелен18.04.26 Мехелен 1:2 Андерлехт12.04.26 Мехелен 0:1 Юнион Сент-Жилуаз06.04.26 Гент 1:1 Мехелен 24
Полная таблица

чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Мехелен Юнион Сент-Жилуаз Гент Ханс Ванакен Христос Цолис Александар Станкович Николо Тресольди
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем