Гонка за чемпионство. Топ-гранд в Бельгии отгрузил сопернику 6 мячей

Вечером 22 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Бельгии.

Топ-шестерка ведет борьбу за медали бельгийской лиги.

В этот день Брюгге разгромил Мехелен со счетом 6:1, Сент-Жилуаз и Гент сыграли вничью 0:0.

Лидеры: Сен-Жилуаз (43 очка), Брюгге (41), Сент-Трюйден (30), Андерлехт (28), Гент (26), Мехелен (24).

Чемпионат Бельгии

За 1–6 места, 22 апреля 2026

Брюгге – Мехелен – 6:1

Голы: Ветлесен, 4, Станкович, 46, Форбс, 56, Трезольди, 60, Ванакен, 78, Цолис, 90+5 (пен) – Конате, 10

Сент-Жилуаз – Гент – 0:0

Турнирная таблица