  Итоги дня в Бельгии. Сидорчук впервые за долгий период сыграл полный матч
21 апреля 2026, 23:39
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

Вечером 21 апреля состоялись очередные матчи чемпионата Бельгии.

Команды второй шестерки ведут борьбу за попадание в Лигу конференций.

Украинский хавбек Сергей Сидорчук впервые за долгий период сыграл полный матч за Вестерло.

Сидорчук впервые с 15 февраля сыграл полный матч, его команда выиграла у Левена (2:0) и занимает 7-е место в чемпионате.

Чемпионат Бельгии.

За 7–12 места, 21 апреля 2026

Генк – Шарлеруа – 1:1

Голы: Нзита, 86 (автогол) – Камара, 13

Левен – Вестерло – 0:2

Голы: Начо, 62, 67

Стандард – Антверпен – 1:2

Голы: Нильсен, 78 (пен) – Скотт, 47, 66

Турнирная таблица

Николай Степанов
