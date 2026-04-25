Клопп не понимает, почему в Реале не дают играть одному футболисту
Тренер видит большой талант у Тиаго Питарха
Немецкий тренер Юрген Клопп, который является одним из кандидатов на должность в «Реале», удивлен ситуацией с игровой практикой молодого полузащитника.
По информации испанских СМИ, Клопп внимательно следит за командой и не понимает, почему испанский талант Тиаго Питарх потерял место в составе. Известный наставник не понимает, почему игрок, который так хорошо выглядел, внезапно почти исчез из команды.
Отмечается, что немецкий специалист считает Питарха перспективным и видит для него место в своих будущих планах в случае прихода в мадридский клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
