  4. Клопп нашел команду, которую намерен тренировать
20 апреля 2026, 08:00 | Обновлено 20 апреля 2026, 08:01
Клопп нашел команду, которую намерен тренировать

Специалист хочет возглавить сборную Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный тренер Юрген Клопп может возглавить сборную германии. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 57-летний специалист, которого активно сватают в мадридский «Реал», отказался варианта с испанским грандом. Он отдает предпочтение тому, чтобы возглавить немецкую национальную команду.

Последние два года Юрген Клопп не тренировал ни одну команду. С января 2025 года немец работает руководителем футбольного направления в глобальной структуре Red Bull.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» оформил громкий трансфер после поражения от «Баварии».

По теме:
ВИДЕО. Жена Лунина выставила вирусный танец, но ей написал фан Реала...
ФОТО. Эффект Месси: скромный клуб уже популярнее команд Ла Лиги
«Такая реальность». Испанский журналист объяснил, в чем проблема Лунина
Юрген Клопп сборная Германии по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола
Футбол | 19 апреля 2026, 07:32 0
Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола
Шевченко наградил украинца, которого отстранили от футбола

Награды получил Олег Собуцкий

Известна оценка Трубина за матч со Спортинго, где он устроил зрелище
Футбол | 19 апреля 2026, 23:10 3
Известна оценка Трубина за матч со Спортинго, где он устроил зрелище
Известна оценка Трубина за матч со Спортинго, где он устроил зрелище

«Бенфика» победила в дерби со счётом 2:1

Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала
Футбол | 19.04.2026, 23:57
Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала
Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Футбол | 19.04.2026, 21:22
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Боксер, которого боится Майк Тайсон, хочет сразиться с Усиком
Боксер, которого боится Майк Тайсон, хочет сразиться с Усиком
19.04.2026, 08:02 2
Бокс
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
Единственный гонщик в истории Формулы-1, ставший чемпионом посмертно
19.04.2026, 07:09
Авто/мото
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 12
Футбол
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
19.04.2026, 06:32 10
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
18.04.2026, 21:23 2
Теннис
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 5
Футбол
