Клопп нашел команду, которую намерен тренировать
Специалист хочет возглавить сборную Германии
Известный тренер Юрген Клопп может возглавить сборную германии. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 57-летний специалист, которого активно сватают в мадридский «Реал», отказался варианта с испанским грандом. Он отдает предпочтение тому, чтобы возглавить немецкую национальную команду.
Последние два года Юрген Клопп не тренировал ни одну команду. С января 2025 года немец работает руководителем футбольного направления в глобальной структуре Red Bull.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» оформил громкий трансфер после поражения от «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
