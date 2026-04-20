Клопп нашел команду, которую намерен тренировать

Известный тренер Юрген Клопп может возглавить сборную германии. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 57-летний специалист, которого активно сватают в мадридский «Реал», отказался варианта с испанским грандом. Он отдает предпочтение тому, чтобы возглавить немецкую национальную команду.

Последние два года Юрген Клопп не тренировал ни одну команду. С января 2025 года немец работает руководителем футбольного направления в глобальной структуре Red Bull.

