Гасперини получил нагоняй от итальянской легенды из-за Довбика

Бывший нападающий и чемпион мира Лука Тони резко раскритиковал главного тренера Джан-Пьеро Гасперини за его высказывания о нападающих, в частности об Артеме Довбике.

«Гасперини — сильный тренер, но ему нужно быть осторожнее в своих словах. Он «убил» своих нападающих определенными заявлениями, и это очень некрасиво

Он критикует Довбика, который был лучшим бомбардиром Ла Лиги и забил 18 голов до его прихода. Так нельзя относиться к игрокам.

В «Роме» нельзя требовать Винисиуса. Нужно адаптироваться к реальности состава. Ты должен играть с теми, кого можешь себе позволить», – сказал Тони.