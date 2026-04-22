  4. К радости Довбика. Рома согласилась продать форварда в Турцию
22 апреля 2026, 18:04 |
К радости Довбика. Рома согласилась продать форварда в Турцию

Турецкий «Истанбул Башакшехир» активировал опцию выкупа в договоре аренды узбекского нападающего римской «Ромы» Эльдора Шомуродова, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, сумма перехода 30-летнего футболиста составляет 2,8 миллиона евро + 10% от будущего трансфера. Сам игрок подпишет с клубом Суперлиги 3-летний контракт.

В «Роме» Эльдор Шомуродов мог конкурировать с украинским нападающим Артемом Довбиком, в отношении которого клуб ранее принял другое важное решение.

В сезоне 2025/26 Эльдор Шомуродов на правах аренды провел 40 матчей за «Истанбул Башакшехир», отличившись 19 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
