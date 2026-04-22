Ключевой вингер сборной Германии не сыграет на чемпионате мира 2026

30-летний вингер мюнхенской Баварии и сборной Германии Серж Гнабри не сыграет на чемпионате мира 2026, который состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Об это Гнабри сообщил в своем Instagram, опубликовал соответствующий пост:

«Последние несколько дней было непросто пережить. Сезон для Баварии все еще продолжается, впереди многое, особенно после завоевания очередного трофея Бундеслига на выходных.

Что касается мечты о чемпионате мира со сборной сборная Германии по футболу… Для меня она, к сожалению, закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.

Теперь время сосредоточиться на восстановлении и вернуться к предсезонной подготовке. Спасибо всем за сообщения».

Гнабри получил разрыв приводящей мышцы бедра 15 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала (4:3). Ранее сообщалось, что Серж может пропустить от трех до четырех месяцев.

В квалификации ЧМ-2026 Гнабри отыграл все шесть матчей, забил три гола и отдал один ассист.