Бавария потеряла основного игрока перед полуфиналом Лиги чемпионов

30-летний вингер «Баварии» Серж Гнабри пополнил лазарет клуба после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Клубные врачи диагностировали у футболиста разрыв приводящей мышцы правого бедра.

Сроки полного восстановления Сержа на данный момент неизвестны.

В этом сезоне Гнабри провёл 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что в полуфинале еврокубка «Бавария» сыграет против ПСЖ: первый матч состоится 28 апреля, второй – 6 мая.