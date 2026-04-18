Бавария потеряла основного игрока перед полуфиналом Лиги чемпионов
Серж Гнабри выбыл на неопределенный период
30-летний вингер «Баварии» Серж Гнабри пополнил лазарет клуба после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Клубные врачи диагностировали у футболиста разрыв приводящей мышцы правого бедра.
Сроки полного восстановления Сержа на данный момент неизвестны.
В этом сезоне Гнабри провёл 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.
Напомним, что в полуфинале еврокубка «Бавария» сыграет против ПСЖ: первый матч состоится 28 апреля, второй – 6 мая.
