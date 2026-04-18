  Бавария потеряла основного игрока перед полуфиналом Лиги чемпионов
18 апреля 2026, 23:25 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:28
Бавария потеряла основного игрока перед полуфиналом Лиги чемпионов

Серж Гнабри выбыл на неопределенный период

Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

30-летний вингер «Баварии» Серж Гнабри пополнил лазарет клуба после выхода в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Клубные врачи диагностировали у футболиста разрыв приводящей мышцы правого бедра.

Сроки полного восстановления Сержа на данный момент неизвестны.

В этом сезоне Гнабри провёл 37 матчей на клубном уровне, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.

Напомним, что в полуфинале еврокубка «Бавария» сыграет против ПСЖ: первый матч состоится 28 апреля, второй – 6 мая.

Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
